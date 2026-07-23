Seleção italiana, a Serie A “vota em Antonio”: cai a odd de Conte para selecionador, para as casas de apostas Mancini está fora da corrida

São horas frenéticas e (talvez) decisivas para a escolha do novo selecionador da Itália. No dia em que a Lega di Serie A se reúne para a Assembleia, os clubes do principal campeonato italiano teriam identificado em Antonio Conte o nome preferido para o banco da seleção italiana. Um movimento que, como revela a análise dos betting analysts da Planetwin365 e da Goldbet, baralha novamente as cartas e faz cair para 2,75 a odd de um regresso de Conte, face aos 12,00 de há apenas vinte e quatro horas. Assim, o ex-treinador de Napoli e Juventus volta à pole para o cargo de selecionador, em igualdade com Andrea Pirlo.





Segue logo atrás Pep Guardiola, a 3,50, uma hipótese sugestiva, mas sobre a qual pesam as incógnitas do ponto de vista económico. Entretanto, ontem à noite Roberto Mancini revelou que não houve contactos com a nova direção da Figc, e assim, de nome forte, para os bookmakers o selecionador que levou a Itália à conquista do Euro 2021 fica fora da corrida e surge no quadro a 7,50. Uma situação em permanente evolução e quem sabe se já ao fim da tarde (quando é esperado um ponto de imprensa pós-Assembleia) o cenário não poderá voltar a mudar.