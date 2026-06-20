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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Seleção holandesa recebe visita ilustre no vestiário após partida contra a Suécia: “Tiramos uma foto rápida”

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
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B. Verbruggen
R. Koeman

Após a vitória da seleção holandesa sobre a Suécia (5 a 1), houve uma visita de peso no vestiário da Oranje: o rei Willem-Alexander e a rainha Máxima. É o que contam Bart Verbruggen e Ronald Koeman à NOS após o término da partida.

Quando questionado se havia um clima de festa no vestiário da seleção holandesa após a partida, Verbruggen respondeu: “Sim, com certeza. Foi um momento muito legal, porque a família real entrou no vestiário. Então, conversamos um pouco com eles e tiramos uma foto.”

“Foi muito legal. O rei disse que eu tinha jogado bem e feito algumas boas defesas. E que ele tinha gostado, segundo ele. Isso é o mais importante, então todo mundo está feliz”, disse o goleiro.

Koeman também gostou da visita do casal real. “Sabíamos que a família real estava lá. Nesse caso, não é legal quando você não vence.”

“Talvez tenhamos jogado também por eles. É único poder tirar uma foto com todo mundo. Ótimo”, disse o técnico da seleção.

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Já antes da partida, dava para ver que o rei Willem-Alexander, a rainha Máxima e sua filha, a princesa Ariane, estavam presentes no estádio em Houston. Eles estavam sentados ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A Holanda venceu a partida com um placar convincente. Brian Brobbey e Cody Gakpo foram fundamentais, marcando dois gols cada um, e Anthony Elanga respondeu com um gol. O reserva Crysencio Summerville marcou pouco antes do fim, fechando o placar em 5 a 1.

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