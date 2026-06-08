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Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Seleção holandesa é reprovada: três notas 5 em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo muito abaixo das expectativas

Holanda x Uzbequistão
Holanda
Uzbequistão
Amistosos

A seleção holandesa venceu por 2 a 1 o Uzbequistão em um amistoso disputado na segunda-feira. Foi o último teste da equipe do técnico Ronald Koeman antes da Copa do Mundo. O Voetbalzone avalia os titulares da Oranje, como de costume, com uma nota. 

Donyell Malen teve azar no primeiro tempo e também perdeu duas grandes chances. Crysencio Summerville também falhou em posição favorável, enquanto Cody Gakpo fez muitas coisas boas pela ala esquerda. O ponta-esquerda marcou o único gol: converteu um pênalti sob o calor de Nova York.

O meio-campo da Seleção Holandesa, composto por Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders e Frenkie de Jong, foi bastante estático e pouco contribuiu no aspecto ofensivo. Brian Brobbey marcou ainda como reserva, mas, segundo a arbitragem, estava em posição de impedimento. Portanto, não foi 2 a 0 para o atacante do Sunderland.

Denzel Dumfries, que está de saída para o Real Madrid, foi uma decepção na lateral direita. Seus colegas de defesa, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven, também não estavam exatamente em sua melhor forma. Há preocupações com Bart Verbruggen, que saiu de campo lesionado e foi substituído por Mark Flekken. O substituto Guus Til cometeu uma falta de mão na entrada da área e, após uma revisão do VAR, foi expulso com cartão vermelho direto. O Uzbequistão aproveitou ao máximo e empatou o jogo nos acréscimos. 

A Holanda acabou vencendo no último suspiro: Van Hecke foi derrubado aos sete minutos do tempo de acréscimo, e Gakpo voltou a marcar com precisão da marca do pênalti. Apesar disso, Koeman tem motivos para se preocupar tão perto do início da Copa do Mundo. 

Copa do Mundo
Holanda crest
Holanda
HOL
Japão crest
Japão
JAP
Copa do Mundo
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB
Colômbia crest
Colômbia
COL

Bart Verbruggen: 6

Denzel Dumfries: 5

Jan Paul van Hecke: 5,5

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 5,5

Ryan Gravenberch: 5,5

Tijjani Reijnders: 5

Frenkie de Jong: 6

Crysencio Summerville: 6

Donyell Malen: 5

Cody Gakpo: 7,5

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