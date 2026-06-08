Seleção holandesa é reprovada: três notas 5 em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo muito abaixo das expectativas

A seleção holandesa venceu por 2 a 1 o Uzbequistão em um amistoso disputado na segunda-feira. Foi o último teste da equipe do técnico Ronald Koeman antes da Copa do Mundo. O Voetbalzone avalia os titulares da Oranje, como de costume, com uma nota.

Donyell Malen teve azar no primeiro tempo e também perdeu duas grandes chances. Crysencio Summerville também falhou em posição favorável, enquanto Cody Gakpo fez muitas coisas boas pela ala esquerda. O ponta-esquerda marcou o único gol: converteu um pênalti sob o calor de Nova York.

O meio-campo da Seleção Holandesa, composto por Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders e Frenkie de Jong, foi bastante estático e pouco contribuiu no aspecto ofensivo. Brian Brobbey marcou ainda como reserva, mas, segundo a arbitragem, estava em posição de impedimento. Portanto, não foi 2 a 0 para o atacante do Sunderland.

Denzel Dumfries, que está de saída para o Real Madrid, foi uma decepção na lateral direita. Seus colegas de defesa, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven, também não estavam exatamente em sua melhor forma. Há preocupações com Bart Verbruggen, que saiu de campo lesionado e foi substituído por Mark Flekken. O substituto Guus Til cometeu uma falta de mão na entrada da área e, após uma revisão do VAR, foi expulso com cartão vermelho direto. O Uzbequistão aproveitou ao máximo e empatou o jogo nos acréscimos.

A Holanda acabou vencendo no último suspiro: Van Hecke foi derrubado aos sete minutos do tempo de acréscimo, e Gakpo voltou a marcar com precisão da marca do pênalti. Apesar disso, Koeman tem motivos para se preocupar tão perto do início da Copa do Mundo.

Bart Verbruggen: 6

Denzel Dumfries: 5

Jan Paul van Hecke: 5,5

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 5,5

Ryan Gravenberch: 5,5

Tijjani Reijnders: 5

Frenkie de Jong: 6

Crysencio Summerville: 6

Donyell Malen: 5

Cody Gakpo: 7,5