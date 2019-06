Seleção feminina 'perde' Galvão para Copa América; Cleber narrará segundo jogo

Cleber Machado será o responsável por narrar a partida entre Brasil e Austrália, pela Copa do Mundo Feminina. Galvão Bueno fará jogos da Copa América

Cleber Machado será o responsável pelo jogo entre e , nesta quinta-feira (13), às 13h, pela segunda rodada do Grupo C da feminina, na Rede Globo. Galvão Bueno, principal narrador da emissora, será utilizado na .

A estrela do canal trabalhará na sexta-feira (14), quando o Brasil estreará diante da , às 21h30, no Morumbi, pela Copa América. A informação é do portal UOL.

Ana Thais Matos e Caio Ribeiro participarão da transmissão ao lado de Cleber Machado nesta quinta-feira. O jogo deve marcar o retorno de Marta à equipe comandada por Vadão.

No dia seguinte, Galvão estará ao lado de Walter Casagrande e Júnior. A dupla costuma comentar os jogos do Brasil de Tite ao lado do narrador.

Na estreia da Copa do Mundo da , diante da , a Globo, com Galvão Bueno no comando da transmissão, registrou boa audiência no Rio de Janeiro. Foram 20 pontos no Ibope e 48% de participação.