Seleção feminina joga no Pacaembu contra a Argentina; ingressos, horário e mais informações

Primeiro desafio da técnica sueca Pia Sundhage será no torneio amistoso que inicia nesta terça-feira (29)

O primeiro desafio de Pia Sundhage à frente da seleção brasileira feminina será a disputa do Torneio Uber de Futebol Feminino de Seleções, que tem início marcado para esta terça-feira (26) e vai até domingo (1).

A competição terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas, no Pacaembu. O primeiro adversário do será a , na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília). Antes, às 19h, e se enfrentam. Os dois vencedores passam automaticamente para a final. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar.

Confira todas as informações do torneio amistoso abaixo!

QUANDO SERÃO OS JOGOS E COMO ASSISTIR?

Quinta-feira (29) - Costa Rica x Chile, às 19h (de Brasília), com transmissão do canal Sportv, na TV fechada.

Quinta-feira (29) - Brasil x Argentina, às 21h30 (de Brasília), com transmissão do canal Sportv, na TV fechada.

Domingo (1) - Disputa do 3º Lugar, às 10h30 (de Brasília), com transmissão do canal Sportv, na TV fechada.

Domingo (1) - Final, às 13h (de Brasília), com transmissão do canal Sportv, na TV fechada.

COMO COMPRAR OS INGRESSOS?

Os ingressos estão à venda no site da TS Tickets. A venda nas bilheterias do Pacaembu também foram abertas nesta segunda-feira (26).

As entradas custam a partir de R$ 20 (arquibancada) e R$ 24 (cadeiras numeradas), com direito à meia-entrada.

AS CONVOCADAS DA SELEÇÃO FEMININA

Eis as 23 convocadas pela técnica Pia Sundhage para o Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino!

Goleiras: Aline Reis (Tenerife), Barbara (Avaí/Kindermann)

Defensoras: Letícia ( ), Fabiana (Internacional), Joyce (Tenerife), Tamires ( ), Kathellen ( ), Mônica (sem clube), Erika (Corinthians), Bruna Benites (Internacional)

Meias: Thaisa ( ), Formiga ( ), Luana (KSPO), Yaya ( )

Atacantes: Andressa Alves ( ), Geyse ( ), Marta (Orlando Pride), Milene (Corinthians), Debinha (North Carolina Courage), Chú (Changchun Dazhong), Bia Zaneratto (Incheon Hyundai), Ludmila ( ), Raquel ( )