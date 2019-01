Seleção do Ano FIFA 19: Modric, Messi e Cristiano Ronaldo lideram time do ano no game

Entre os 11 escolhidos, Marcelo é o único representante do Brasil; CR7, Messi e Mbappé formam ataque

A EA Sports revelou a Equipe do Ano no Team FIFA 19. A seleção conta com estrelas das tradicionais ligas europeias como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Luka Modric.

Eleita por meio dos votos de atletas, youtubers e jornalistas, junto com a comunidade FIFA 19, a TOTY (Team Of The Year) já está disponível nos pacotes FUT 19.

Entre os goleiros, De Gea venceu a competição contra Alisson e Oblak. Já na zaga, Sergio Ramos, Marcelo, Varane e Van Dijk compõem o setor defensivo

O trio do meio-campo é formado por Kanté, De Bruyne e Modric, enquanto no ataque, juntamente com Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Mbappé fecham a seleção. Por outro lado, Chiellini, Pogba, Kroos, Griezmann e Hazard ganham destaque por não participarem da equipe.



(Foto: Ea Sports)

Os usuários também terão a oportunidade de escolher o 12ª atleta da seleção do ano entre Hazard, Pogba, Neymar, Salah e Griezmann. O escolhido estará nos pacotes a partir da próxima sexta-feira (11).

Ainda não há estatísticas gerais e completas dos atletas da TOTY, que serão anunciados nos próximos dias. Porém, os números de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Mbappé já foram divulgados. Confira:

CRISTIANO RONALDO: Velocidade (99), Chute (99), Passe (95), Drible (98), Defesa (50), Físico (95)

MESSI: Velocidade (97), Chute (99), Passe (98), Drible (99), Defesa (45), Físico (85)

MBAPPÉ: Velocidade (99), Chute (96), Passe (92), Drible (97), Defesa (54), Físico (90)