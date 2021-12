Seleção do ano da IFFHS tem setor ofensivo formado por Messi, Mbappé, Lewandowski e Ronaldo

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou a seleção dos 11 melhores jogadores de 2021 nesta terça-feira (7). Para este time, a federação utiliza um conjunto de estatísticas coletadas pela própria instituição.

Nesta seleção, o Paris Saint-Germain, da França, é o clube com maior número de jogadores: quatro no total. O time foi montado no 4-3-3 e conta com a presença de Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo no ataque.

O time ainda tem um único brasileiro, que é naturalizado italiano. O meia Jorginho, do Chelsea, forma o meio-campo ao lado de Kevin De Bruyne, do Manchester City e Lionel Messi, do PSG. Veja:

Time da IFFHS:

Goleiro - Gianluigi Donnarumma (PSG)

Lateral direito - Achraf Hakimi (PSG)

Zagueiro - Leonardo Bonucci (Juventus)

Zagueiro - Rúben Dias (Manchester City)

Lateral esquerdo - Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Meio-campista - Jorginho (Chelsea)

Meio-campista - Kevin De Bruyne (Manchester City)

Meio-campista - Lionel Messi (PSG)

Atacante - Kylian Mbappé (PSG)

Atacante - Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Atacante - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

A IFFHS anunciou ainda que De Bruyne foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o melhor "construtor de jogo" do ano, com 160 pontos. Já o goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, ficou com o título de melhor goleiro da temporada, com 170 pontos.

Já Robert Lewandowski ficou com o prêmio de Jogador do Ano, com 150 pontos, superando Messi, Jorginho, De Bruyne, Mohamed Salah e Mbappé, respectivamente.

IFFHS AWARDS 2021



Robert Lewandowski, Meilleur joueur de l'année. pic.twitter.com/MJAnL81oec — Ablam GNAMESSO 🌍® (@AblamGnamesso) December 7, 2021

Em relação ao time da temporada passada, apenas cinco jogadores tiveram novamente na seleção: Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

O que é a IFFHS?

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) é uma organização que narra a história e os recordes do futebol dos países e confederações associadas à Fifa.

Atualmente, os levantamentos da entidade são publicados exclusivamente em seu site, recebendo o apoio da FIFA, que até hoje reconhece a IFFHS e seu trabalho, embora não haja nenhuma afiliação.