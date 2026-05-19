Seleção de Portugal: sexto Mundial para Cristiano Ronaldo; Roberto Martínez deixa passar a chance de contratar um grande talento da França

O técnico Roberto Martínez divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo (41) vai participar pela sexta vez na carreira do torneio de futebol mais prestigiado do mundo.

Portugal enfrentará a Colômbia, o Congo e o Uzbequistão na Copa do Mundo. O campeão europeu de 2016 viajará para os Estados Unidos no próximo verão com uma seleção de ponta.

Em sua seleção de 27 jogadores, Martínez escolheu quatro goleiros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho.

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias e Tomás Araújo são os nove defensores da lista.

Portugal leva seis meio-campistas para o Mundial: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

No ataque, João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos e Ronaldo devem garantir os gols.

Sem Kroupi

O jornal esportivo português A Bola escreveu na semana passada que Junior Kroupi (AFC Bournemouth), de 19 anos, poderia vir a ser a grande surpresa na convocação de Martínez para a Copa do Mundo.

Kroupi marcou doze gols na Premier League nesta temporada e, por ter mãe portuguesa, poderia ter mudado de seleção. Por enquanto, ele continua sendo jogador da seleção juvenil da França.