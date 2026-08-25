Seleção da temporada na Premier League: Arsenal e Manchester City dominam as escolhas dos jogadores

A Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra anunciou oficialmente a seleção do ano da Premier League, em uma cerimônia realizada na noite de terça-feira no palco da "Opera House", em Manchester.

A seleção ideal teve um domínio quase absoluto dos dois protagonistas da liderança, Arsenal e Manchester City, já que a lista contou apenas com dois jogadores de fora das duas equipes.

O Arsenal, campeão da liga inglesa, ficou com a maior parte na votação dos jogadores, com a presença de 5 elementos de seu time titular. O goleiro espanhol David Raya garantiu seu lugar na seleção ideal após vencer o prêmio "Luva de Ouro", por ter mantido o gol invicto em 19 partidas.

Diante de Raya, estiveram três dos elementos da linha defensiva de quatro que conduziu o Arsenal ao pódio do título; Jurriën Timber juntou-se à dupla de zaga sólida como uma rocha, Gabriel Magalhães e William Saliba.

Em contrapartida, a linha defensiva foi completada por Nico O'Reilly na posição de lateral-esquerdo, o primeiro dentre as quatro estrelas que representam o Manchester City na seleção.

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No meio-campo, os jogadores preferiram escolher uma estrela de cada uma das equipes que ficaram em primeiro e segundo lugar, com a presença de Declan Rice, do Arsenal, e Rayan Cherki, do Manchester City.

À dupla juntou-se o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, após uma temporada excepcional na qual quebrou o recorde de jogador com mais assistências na história da Premier League, com 21 passes. O astro português coroou seus esforços nesta temporada ao conquistar a histórica tríplice individual; vencendo o prêmio de jogador do ano da liga inglesa, o prêmio da Associação dos Críticos Esportivos, antes de completar a premiação com a conquista do prêmio de jogador do ano favorito da Associação dos Profissionais.

No que diz respeito à linha ofensiva, os nomes dos atacantes do Arsenal ficaram ausentes do trio de ataque; já que os votos penderam para os artilheiros da competição.

O trio de ataque veio liderado pelo norueguês Erling Haaland, artilheiro da liga com 27 gols, ao lado de Igor Thiago, atacante do Brentford que marcou 22 gols, e o ganês Antoine Semenyo, autor de 17 gols e que se transferiu na metade da temporada do Bournemouth para as fileiras do Manchester City.