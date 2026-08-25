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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Seleção da temporada na Premier League: Arsenal e Manchester City dominam as escolhas dos jogadores

Premier League
D. Raya
Gabriel
W. Saliba
J. Timber
N. O'Reilly
D. Rice
R. Cherki
B. Fernandes
E. Haaland
I. Thiago
A. Semenyo
England
Espanha
Brasil
França
Países Baixos
Portugal
Noruega
Gana

Escalação da temporada na Premier League registra domínio dos dois grandes

A Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra anunciou oficialmente a seleção do ano da Premier League, em uma cerimônia realizada na noite de terça-feira no palco da "Opera House", em Manchester.

A seleção ideal teve um domínio quase absoluto dos dois protagonistas da liderança, Arsenal e Manchester City, já que a lista contou apenas com dois jogadores de fora das duas equipes.

O Arsenal, campeão da liga inglesa, ficou com a maior parte na votação dos jogadores, com a presença de 5 elementos de seu time titular. O goleiro espanhol David Raya garantiu seu lugar na seleção ideal após vencer o prêmio "Luva de Ouro", por ter mantido o gol invicto em 19 partidas.

Diante de Raya, estiveram três dos elementos da linha defensiva de quatro que conduziu o Arsenal ao pódio do título; Jurriën Timber juntou-se à dupla de zaga sólida como uma rocha, Gabriel Magalhães e William Saliba.

Em contrapartida, a linha defensiva foi completada por Nico O'Reilly na posição de lateral-esquerdo, o primeiro dentre as quatro estrelas que representam o Manchester City na seleção.

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No meio-campo, os jogadores preferiram escolher uma estrela de cada uma das equipes que ficaram em primeiro e segundo lugar, com a presença de Declan Rice, do Arsenal, e Rayan Cherki, do Manchester City.

À dupla juntou-se o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, após uma temporada excepcional na qual quebrou o recorde de jogador com mais assistências na história da Premier League, com 21 passes. O astro português coroou seus esforços nesta temporada ao conquistar a histórica tríplice individual; vencendo o prêmio de jogador do ano da liga inglesa, o prêmio da Associação dos Críticos Esportivos, antes de completar a premiação com a conquista do prêmio de jogador do ano favorito da Associação dos Profissionais.

No que diz respeito à linha ofensiva, os nomes dos atacantes do Arsenal ficaram ausentes do trio de ataque; já que os votos penderam para os artilheiros da competição.

O trio de ataque veio liderado pelo norueguês Erling Haaland, artilheiro da liga com 27 gols, ao lado de Igor Thiago, atacante do Brentford que marcou 22 gols, e o ganês Antoine Semenyo, autor de 17 gols e que se transferiu na metade da temporada do Bournemouth para as fileiras do Manchester City.

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