Seleção da Temporada do Fifa 20: data de lançamento, elenco e mais informações

O melhor elenco do ano no Fifa 20 chega em breve ao jogo, com os jogadores mais bem avaliados das melhores ligas do jogo

Já é costume que, ao se aproximar o fim da temorada europeia, a EA Sports disponibilize a Seleção do Ano com diversos jogadores das ligas presentes no game. Com a paralisação do futebol mundial por conta do coronavírus, que afetou até o jogo, o elenco terá um nome diferente em 2020: Seleção do Ano Até Aqui ("Team of the Season So Far", em inglês).

Veja quais são as cartas mais difíceis do Ultimate Team em Fifa 20.

Quando a Seleção da Temporada começa?

A Seleção da Temporada Até Agora começou nesta sexta-feira, 24 de abril, e durará pelas próximas seis semanas. As primeiras seleções disponíveis são a seleção da Comunidade e a da EFL, a segunda divisão inglesa.

Mais times

O evento acaba com a Seleção Ultimate, que deve contar com as melhores versões de Neymar, Leo Messi, Cristiano Ronaldo e os melhores jogadores do mundo.

Qual é a Seleção da Temporada Até Agora da Comunidade?

O elenco da Seleção da Temporada Até Agora da Comunidade destaca os melhores desempenhos de todo o mundo do futebol que receberam, no máximo, um item especial baseado no desempenho no Fifa Ultimate Team 20. A eleição dos titulares e reservas foi feita pelos próprios jogadores de Fifa 20.

A votação contava com 100 nomes e terminou 19 jogadores no time.

Confira o elenco e o overall de cada um dos jogadores da TOTSSF da Comunidade:

With nearly half a million votes, the Community Team of the Season So Far, as chosen by you, is here! 👏🔵#TOTSSF #FUT20https://t.co/91Z5ivak93 pic.twitter.com/9SDxZR0hSR — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) April 24, 2020

TITULARES:

Thibaut Courtois - OVR 93

Diego Godin - OVR 93

Gerard Pique - OVR 93

Joe Gomez - OVR 93

Sergio Busquets - OVR 93

Casemiro - OVR 92

Fernandinho - OVR 91

Thiago - OVR 93

Julian Brandt - OVR 90

Felipe Anderson - OVR 92

Wilfred Zaha - OVR 92

Mais artigos abaixo

RESERVAS:

Peter Gulacsi - OVR 89

Bernd Leno - OVR 88

Grimaldo - OVR 89

Nordi Mukiele - OVR 89

Pepe - OVR 88

Moses Simon - OVR 88

Rodrigo Bentancur - OVR 88

Lucas Leiva - OVR 88

Moussa Dembele - OVR 89

Qual é a Seleção da Temporada Até Agora da EFL?

TITULARES:

Marek Rodak (86) -

Michael Ihiekwe (85) - Rotheram United

Semi Ajayi (87) - West Bromwich Albion

Randell Williams (86) - Exeter City

Kalvin Phillips (92) -

John Swift (87) - Reading

Matheus Pereira (91) - West Bromwich Albion

Eberechi Eze (88) - Queens Park

Said Benrahma (89) - FC

Aleksandar Mitrovic (92) - Fulham

Eoin Doyle (87) - Swindon

RESERVAS:

Alex Palmer (83) - Plymouth Argyle

Joe Jacobson (84) - Wycombe Wanderers

Charlie Goode (84) - Northampton Town

Matty Cash (85) -

Fankaty Dabo (84) - Coventry City

Ronan Curtis (85) - Portsmouth FC

Ben Whiteman (84) - Doncaster Rovers

James Henry (84) - Oxford United

Charlie Kirk (83) - Crewe Alexandra