Seleção da Semana FIFA 19: Balotelli e Marquinhos integram time da rodada

Jan Oblak e Radja Nainggolan estão entre os jogadores que também receberam a honra de fazer parte do plantel semanal

Sem nenhuma movimentação na Premier League no final de semana, a Seleção da Semana da FIFA é dominada por jogadores das maiores ligas da Europa.



Entre os que marcaram presença no elenco está o atacante Mario Balotelli, do Marselha, que vem fazendo um retorno surpreendente desde que se transferiu do Nice para o Stade Velodrome. Ao lado do italiano no ataque está o atacante do AC Milan, Krzysztof Piatek.



Há muito talento de ataque no meio-campo também. Liderando a posição está o ponta do Bayern de Munique, Kingsley Coman. O astro do Girona, Portu, também está no plantel depois de ajudar seu time a superar o Real Madrid no último final de semana. Radja Nainggolan e Bruno Fernandes são componentes ofensivos da posição, ancorada por Kerem Demirbay, do Hoffenheim.



Marquinhos recebeu muitos elogios por sua atuação, já que o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 a partida das oitavas de final da Champions League contra o Manchester United e, apesar de ter sido utilizado como meio-campista, está envolvido na defesa de um time repleto de estrelas. Ao lado dele, na retaguarda, estão Alvaro Gonzalez e Domenico Criscito.



No gol, entretanto, está o sempre confiante Jan Oblak, do Atlético de Madrid.

Veja o plantel completo abaixo!

TITULARES