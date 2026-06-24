Seleção da segunda rodada da Copa do Mundo: Eloy Room, Cody Gakpo e Ayase Ueda estão entre os grandes destaques

A segunda rodada da Copa do Mundo também já chegou ao fim. Muitos astros brilharam defendendo seus países, mas também houve alguns destaques surpreendentes. O Voetbalzone lista para você os maiores destaques na Seleção da 2ª Rodada do Voetbalzone.

A escolha do goleiro não deve surpreender a maioria das pessoas. Eloy Room fez história na partida da Copa do Mundo contra o Equador ao se tornar o grande destaque da partida. O experiente goleiro fez nada menos que quinze defesas e, com isso, desempenhou um papel fundamental no resultado histórico de Curaçao: graças ao empate em 0 a 0, o país conquistou seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo.

O goleiro de 37 anos tem à sua frente uma defesa de três jogadores, composta por Denzel Dumfries, Shojae Khalilzadeh e Chadi Riad. No meio-campo, dois jogadores se destacaram mais aos nossos olhos: Johan Manzambi e Bruno Fernandes. O primeiro marcou dois belos gols pela Suíça na vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina, enquanto Bruno Fernandes, vestindo a camisa de Portugal, mais uma vez demonstrou sua classe com uma assistência para Cristiano Ronaldo.

As pontas são ocupadas por Mohamed Salah e Cody Gakpo, que marcaram gols pelos seus países. Praticamente todos os grandes atacantes tiveram um bom desempenho na segunda rodada, o que tornou extremamente difícil escolher quem deveria ser incluído na seleção. Deniz Undav, entrando como reserva, foi o responsável pela virada da Alemanha contra a Costa do Marfim (2 a 1) com dois gols e garantiu uma vaga como segundo atacante.

Brian Brobbey, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Matheus Cunha, Mikel Oyarzabal e Jonathan David eram todos outros candidatos a uma das duas vagas de atacante na Seleção da VZ. No entanto, a escolha recaiu sobre Ayase Ueda e Erling Haaland. O atacante do Feyenoord brilhou pela seleção do Japão com dois gols e uma bela assistência contra a Tunísia (4 a 0), enquanto Haaland marcou duas vezes de forma espetacular na vitória sofrida sobre o Senegal.

Seleção da VZ para a 2ª Rodada: Room (Curaçao); Dumfries (Países Baixos), Khalilzadeh (Irã), Riad (Marrocos); Manzambi (Suíça), Bruno Fernandes (Portugal); Salah (Egito), Undav (Alemanha), Gakpo (Países Baixos), Ueda (Japão), Haaland (Noruega).

Reservas:Beiranvand (Irã), Mendes (Portugal), Muñoz (Colômbia), Floranus (Curaçao), Pina (Cabo Verde), Messi (Argentina), Ronaldo (Portugal), David (Canadá), Cunha (Brasil), Brobbey (Países Baixos).



