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A seleção da Holanda sofreu na noite de segunda-feira sua primeira derrota sob o comando do técnico Xavi. Em Berlim, perdeu por 5 a 0 para a Alemanha em uma partida extremamente dolorosa. Voetbalzone dá notas a todos os jogadores holandeses que atuaram por pelo menos 45 minutos.

Na ausência de Virgil van Dijk e Frenkie de Jong, Denzel Dumfries é o capitão da seleção da Holanda, mas o lateral pouco conseguiu dar o exemplo à equipe.

Dumfries deu espaço demais ao seu adversário direto, Derry Scherhant, em várias ocasiões: primeiro escapou quando o alemão acertou a trave, mas, pouco antes do intervalo, saiu o 1 a 0.

Dumfries também não se saiu bem no lance do 2 a 0. O defensor do Real Madrid pensou, inicialmente, que interceptaria a bola, mas Florian Wirtz conseguiu retomá-la. Na sequência, Wirtz finalizou de forma espetacular e venceu Bart Verbruggen.

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Na sexta-feira passada, Veerman, com De Jong dividindo a organização do jogo ao seu lado, havia sido um dos destaques da Holanda, mas também encontrou muito mais dificuldades contra a Alemanha. O meio-campista do Borussia Dortmund não conseguiu ditar o ritmo do jogo e ainda perdeu a bola em um lance decisivo para o 1 a 0 da Alemanha.

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Quinten Timber, que substituiu De Jong após o corte do companheiro por lesão, também se destacou negativamente. O meio-campista do Crystal Palace teve dificuldades com o ritmo da partida e tomou muitas decisões erradas com a bola. O lance junto à linha lateral, em que não conseguiu puxar a bola de volta com a sola do pé e acabou cedendo um arremesso lateral, foi emblemático.

Depois do 2 a 0, a Holanda pareceu perder completamente a esperança de conseguir um resultado, e a equipe se desorganizou por inteiro. Nenhum jogador conseguiu escapar da má fase. No ataque, faltou força de vontade; o meio-campo foi completamente dominado; e a defesa também desmoronou como um castelo de cartas.

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Apenas um jogador ainda mostrou bons momentos com a bola: Crysencio Summerville. Os demais jogadores da Holanda recebem notas bem abaixo do suficiente.

Notas da Holanda:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 3

Jan Paul van Hecke 4

Micky van de Ven 4

Jurriën Timber 5

Joey Veerman 4

Tijjani Reijnders 4

Quinten Timber 3

Crysencio Summerville 5,5

Donyell Malen 5

Cody Gakpo 5