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Seleção da Alemanha, notícias: Sammer faz crítica contundente a Bierhoff

Matthias Sammer reagiu às recentes declarações do ex-manager da DFB Oliver Bierhoff sobre o "debate de personalidade" na seleção alemã e atribuiu ao campeão europeu de 1996 uma parcela decisiva da problemática.

Em entrevista ao kicker, Bierhoff reclamou que atualmente faltam à equipe da DFB jogadores experientes de liderança e "personalidades excepcionais com grandes qualidades individuais".

Sammer declarou então à Sky: "Não faz muito tempo que também se dizia, do lado dele, que precisávamos de hierarquias horizontais na Alemanha."

Ele próprio, por outro lado, sempre foi um defensor de "líderes, jogadores de equipe e individualistas" em um time. "Se você quer tratar todos da mesma forma, no vestiário, em campo, então hoje não precisamos reclamar nem dizer que estão nos faltando alguns tipos", afirmou Sammer.

Por essa circunstância, Bierhoff, como manager responsável de 2004 a 2022, deve assumir "em certa medida" a responsabilidade, prosseguiu Sammer. "Em 2006 eu cheguei à federação e em 2007 me fiz a pergunta: aqui há algo errado. Só isso, não certo ou errado. E então as pessoas me perguntaram: por quê? Eu digo: somos todos iguais. Todos são queridos e simpáticos, e isso é bonito, mas aqui não estamos em um haras. Isso é esporte de alto rendimento, e às vezes a coisa fica ríspida. Também tem de haver choque no treino, também tem de haver choque no vestiário."

Falar de hierarquias horizontais no esporte de alto rendimento e em um time, na visão do ex-jogador de 59 anos, é "um dos erros mais graves" já cometidos: "Isso é uma catástrofe."

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Seleção da Alemanha, notícias: novatos encantados com o "megacara" Klopp

O carismático Jürgen Klopp já causou grande impressão nos novatos da seleção. "Dá vontade de atravessar o fogo por ele", disse Philipp Treu no camp da DFB, em Herzogenaurach, sobre o novo técnico da seleção. Klopp, disso o jogador do Freiburg tem certeza, "é um megacara".

E o "megacara" Klopp está dando oportunidade a muitos jogadores em sua estreia. Além de Treu, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens e Younes Ebnoutalib também se preparam com a parceira adidas para a estreia na Nations League, na quinta-feira (20h45), na Holanda.

O que Klopp espera deles? "Que representemos a seleção alemã com orgulho", relatou Ebnoutalib antes do treino da tarde de terça-feira, "que aceleremos, mesmo quando às vezes não dá certo, que deixemos tudo em campo."

O jogador do Frankfurt também poderia ter optado pela seleção marroquina. Mas: "Quando Klopp liga, é preciso atender. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, já existe uma energia positiva."

Rosenfelder, do Freiburg, pensa da mesma forma. Klopp traz "muita presença", disse o zagueiro. "Claro que se tem muito respeito, mas nas conversas ele é muito gentil, muito simpático e sabe te envolver bem." Em seus primeiros dias na equipe da DFB, Rosenfelder quer "absorver tudo. Estou simplesmente muito a fim."

Isso também vale para seu companheiro de SC, Treu, que está de olho na posição aberta pela direita na defesa. "Quero mostrar quem eu sou", disse Treu, que cita Philipp Lahm como seu modelo. "Comigo", garantiu Treu, "sempre podem contar." Se entrar em campo, quer "deixar seu coração em campo e sempre acelerar".

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Seleção da Alemanha, notícias: Sammer acredita em grandes feitos de Klopp

Matthias Sammer associa grandes esperanças ao início de Jürgen Klopp como técnico da seleção. "Reconheço nele um plano absoluto. Sua forma de organização sempre pode ser discutida, mas ela segue um plano", disse o campeão europeu de 1996 em 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk', na Sky. Sua maior esperança é "que este time nos devolva uma identidade de que precisamos urgentemente".

Klopp substituiu Julian Nagelsmann após o desastre da Copa do Mundo. Na terça-feira, ele comandará em Herzogenaurach seu primeiro treino com a equipe. Sua estreia como técnico da seleção será na quinta-feira (20h45), em Amsterdã, contra a Holanda.

"Ele não pode fazer mágica, trata-se sempre, em sua personalidade, em sua experiência como treinador, também de deixar claro que isso possivelmente pode precisar de um pouco de tempo", alertou Sammer contra expectativas excessivas em relação ao suposto salvador do futebol alemão: "Ele parece euforizado, já agora, também com o povo, também com a equipe. Mas em algum momento não se pode seguir apenas com euforia."

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