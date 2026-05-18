Seleção da Áustria para a Copa do Mundo: Paul Wanner está na lista, Gernot Trauner continua na expectativa

O técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, divulgou na segunda-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo. Paul Wanner, jogador do PSV, vai acompanhar sua seleção na competição mundial. Já Gernot Trauner, do Feyenoord, não foi convocado.

Em março, ficou sabido que Wanner deseja disputar os jogos internacionais pela Áustria. Ele nasceu nesse país, mas cresceu na Alemanha. Portanto, ele também poderia ter escolhido este último país.

No entanto, a escolha de Wanner recaiu sobre a Áustria e agora se sabe que o meio-campista de 20 anos irá para a Copa do Mundo neste verão. Até agora, Wanner disputou duas partidas pela seleção: ambas no final de março.

Para Trauner, portanto, não há vaga, embora o zagueiro de 34 anos esteja na lista de reservas. Trauner disputou apenas cinco partidas oficiais pelo Feyenoord nesta temporada devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

O jogador destro disputou até agora dezesseis partidas pela Áustria, incluindo o Euro 2024. Trauner disputou sua partida mais recente pela seleção em março de 2025.

Além de Wanner, há também outros ex-jogadores da Eredivisie na seleção da Áustria: Marko Arnautovic (ex-FC Twente), Florian Grillitsch (ex-Ajax) e Phillipp Mwene (ex-PSV). Nomes conhecidos como David Alaba, Marcel Sabitzer e Konrad Laimer também estão na lista.

Para a Áustria, a Copa do Mundo começa em 17 de junho, contra a Jordânia. Mais tarde, no mesmo grupo, os adversários serão a Argentina (22 de junho) e a Argélia (28 de junho).

Seleção completa da Áustria para a Copa do Mundo:

Goleiros: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Bröndby IF).

Defensores: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Meio-campistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern de Munique), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Atacantes: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz).