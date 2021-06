Seleção brasileira tenta quebrar tabu de 36 anos sem vencer o Paraguai

Canarinho não vence os paraguaios fora de casa pelas Eliminatórias da Copa do Mundo desde 1985

Em meio ao clima turbulento dos últimos dias, a seleção brasileira encara na noite desta terça-feira (08), o Paraguai, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Para manter os 100% de aproveitamento, os comandatos do técnico Tite terão que quebrar um longo tabu: há 36 anos a Canarinho não triunfa em território paraguaio.

A última vitória da seleção brasileira sobre o Paraguai como visitante nas Eliminatórias da Copa do Mundo aconteceu em 1985. Na ocasião, o Brasil derrotou os donos da casa por 2 a 0 com gols de Zico e Casagrande. A equipe era comandada por Telê Santana.

Desde então, outros treinadores tentaram repetir o feito, mas sem sucesso. Pelas Eliminatórias da Copa de 2002, o Brasil foi derrotado por 2 a 1. No caminho para a Copa de 2006, a equipe brasileira empatou sem gols. Já nas Eliminatórias da Copa de 2010, o Brasil perdeu por 2 a 0 e na briga por uma vaga em 2018, na Rússia, a Canarinho saiu do Defensores Del Chaco com um empate. Na ocasião, Dunga era o treinador.

Tite, que jamais enfrentou o Paraguai em Eliminatórias, terá a chance de quebrar essa escrita. O treinador, inclusive, está invicto diante dos paraguaios. Nas Eliminatórias da Copa de 2018, o treinador já comanda a equipe brasileira na vitória por 3 a 0, em São Paulo. Na Copa América, em 2019, a Canarinho eliminou os paraguaios nos pênaltis, nas quartas de final da competição. A partida aconteceu em Porto Alegre.

Para tentar derrotar o Paraguai, a seleção brasileira pode ter algumas modificações em relação a equipe que venceu o Equador, na última sexta-feira. Tite preferiu não confirmar a equipe, mas treinou com Gabriel Jesus entre os titulares e Gabigol entre os reservas. Enquanto a atividade esteve aberta, foi possível perceber Neymar atuando centralizado, numa espécie de "falso 9".

A seleção brasileira encara o Paraguai, nesta terça-feira (08), às 21h30, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. Líder das Eliminatórias com 15 pontos, o Brasil espera manter os 100% de aproveitamento na competição.