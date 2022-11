Copa do Mundo de 2018: Escalação, craque, elenco e tudo o que você precisa saber sobre o Brasil

A equipe, já comandada por Tite, chegou na Rússia com altas expectativas mas caiu perante a Bélgica nas quartas de final

A Copa do Mundo 2018 terminou com título da França após vitória sobre a Croácia na grande final. O Brasil, que chegou embalado por uma grande campanha de recuperação nas Eliminatórias, após a demissão de Dunga e chegada de Tite, foi bem na fase de grupos mas precisou adiar o sonho do Hexa em terras russas.

Depois de bater o México nas oitavas de final, o Brasil foi derrotado pela Bélgica nas quartas. Um resultado de 2 a 1 que tornou aquele 6 de julho mais dolorido para cada brasileiro que se importa com a seleção nacional.

Abaixo, relembre como foi a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, desde a estreia até o jogo que marcou a eliminação no torneio.

JOGOS DO BRASIL NA COPA 2018

Classificado em primeiro lugar no Grupo E, ao lado de Sérvia, Suíça e Costa Rica, o Brasil encarou o México pelas oitavas de final da competição e avançou após vencer por 2 a 0.

Diante da Bélgica, nas quartas de final o Brasil deu adeus à Copa do Mundo da Rússia após perder por 2 a 1. Foi a quarta eliminação seguida da seleção nas mãos de uma equipe europeia.

Confira a trajetória do Brasil no Mundial



ARTILHEIROS - BRASIL NA COPA 2018

*horário local de Brasília / **jogo da eliminação

Philippe Coutinho e Neymar foram os goleadores do Brasil na Copa 2018, ambos marcaram dois gols.

JOGADOR GOLS MARCADOS CONTRA QUEM MARCOU Philippe Coutinho 2 Suíça e Costa Rica Neymar 2 Costa Rica e México Renato Augusto 1 Bélgica Paulinho 1 Sérvia Thiago Silva 1 Sérvia Firmino 1 México

COMO A SELEÇÃO SE CLASSIFICOU?

A Seleção Brasileira garantiu a classificação com muita antecedência, em março de 2017, com quatro rodadas de antecedência. Além disso, após vencer o Equador na 15ª rodada, garantiu também a primeira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas.

O CRAQUE

O atacante Neymar foi o grande craque da seleção brasileira. Depois de um início titubeante, Neymar pareceu recuperar a forma aos poucos e até deu lampejos de que iria ser 'o cara' da seleção na Copa. Com a eliminação para a Bélgica, porém, as críticas ao jogador voltaram com força, especialmente em função das acusações de simular faltas - o que prejudicou sua imagem ao redor do mundo. Ele deixou a Copa com dois gols marcados.

O TREINADOR

Tite foi o técnico da seleção brasileira no Mundial de 2018. Com uma grande experiência profissional no país, se destacou no Corinthians após conquistar a Copa Libertadores (2012), o Mundial de Clubes (2012), o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Paulistão (2013).

OS CONVOCADOS

O Brasil divulgou a lista dos convocados no dia 14 de maio e, à exceção do corte do lateral Daniel Alves, não teve mais alterações com relação ao grupo que embarcou para a Rússia. Os nomes que levantaram maior controvérsia foram os Taison e Fred. Estes foram os jogadores:

Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians)

Defensores: Danilo (Manchester City), Geromel (Grêmio), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Internazionale), Fágner (Corinthians), Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Taison (Shakhtar Donetsk)

HISTÓRIA NOS MUNDIAIS