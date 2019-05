Seleção Brasileira: Dani Alves fica com a 13 e Jesus é 9; veja a numeração da Copa América

A seleção entra em campo contra o Catar pelo amistoso pré-Copa na quarta-feira (5)

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (31) a numeração das camisas de cada jogador da pela , veja:

Quase todos os jogadores que estiveram presentes na da permanecerão com o mesmo número na camisa. Dani Alves, o atual capitão que não jogou o Mundial, vestirá a camisa 13 que pertenceu a Marquinhos na Rússia. Agora, o zagueiro do fica com a 4, usada por Pedro Geromel no Mundial.

Se liga na numeração oficial da #SeleçãoBrasileira para os amistosos e para a Copa América! 🔢⚽🇧🇷 #JogaBola #TRSeleçãoDia10 pic.twitter.com/eWCmjzZ5bR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2019

O entra em campo pelo amistoso contra o , na próxima quarta-feira (5), e depois contra a Honduras, no dia 9 de junho. A estreia pela Copa América acontece dia 14, no Morumbi, contra a .