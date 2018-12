Seleção Brasileira: amistosos foram dificultados pela Nations League, diz Edu Gaspar

A seleção de Tite não realizou nenhum amistoso pós-Copa em casa em 2018

Edu Gaspar, coordenador de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), declarou que a Seleção Brasilera teve dificuldades para conseguir bons adversários na Europa para os amistosos neste ano, e a culpada por isso é a Uefa Nations League (Liga das Nações).

“É uma trava porque nos dificulta absurdamente. Poucos de vocês sabem, mas existe um regulamento que impede várias situações”, declarou o coordenador em entrevista à ESPN.

A competição europeia está em sua pimeira edição, e teve início logo após a Copa do Mundo da Rússia. Em junho de 2019, acontece a disputa das semifinais entre Portugal, Inglaterra, Holanda e Suíça.

“Das 55 seleções que disputam a competição, apenas cinco ficam livres por jogo. Ou seja, temos 12 para escolhermos no período só. Só que se pegar essas 12 que vagam você vai ver a dificuldade que eu vou ter. Nem sempre as que sobram são as melhores. Temos que trabalhar em cima para fazer o que é melhor para a seleção".

O Brasil não realizou nenhum amistoso pós-Copa em seu país, e Gaspar comenta que a partir de 2019 a seleção deverá fazer mais jogos em casa.



(O amistoso entre Brasil e Uruguai foi realizado no Estádio Emirates, na Inglaterra. Foto: Getty)

"A gente está sempre tentando e brigando para ter a possibilidade de jogar no Brasil, mas temos travas de regulamento dos campeonatos, de equipes que não querem vir para o Brasil, mas nosso trabalho está sendo constante para cada vez mais próximo do país” declarou. “A gente quer estar no Brasil cada vez mais. O Maracanã é a casa do Brasil, continuamos com a ideia de trazer o máximo o Brasil para cá".

Após encerrar a Copa do Mundo de 2014 em casa da pior forma possível, Gaspar acredita que a seleção de Tite não cometerá os mesmos erros para a disputa da Copa América em 2019, também no Brasil.

"A expectativa é sempre positiva. É o que eu venho sempre falando. Só tem coisas boas, vestir a camisa da seleção, jogar no Brasil, perto do povo brasileiro” acrescentou. “Temos que pegar toda essa carga positiva e levar para dentro do campo, não encarar como uma pressão jogar no Brasil. Ao contrário. Vamos colocar isso dentro de campo, desfrutar e deixar uma imagem bacana. Temos que fazer uma conexão entre atletas, comissão técnica e o povo brasileiro para que possamos nos unir e com essa energia fazer uma grande competição".

Por fim, Edu Gaspar garantiu que Neymar está satisfeito na seleção, apesar das críticas que recebeu (inclusive internacionalmente) por sua atuação na Copa de 2018.

"A gente está tentando cada vez mais que ele se sinta da forma que está conosco. O Neymar assumiu a capitania e que continue desfrutando e feliz dentro da seleção do jeito que ele está", concluiu.