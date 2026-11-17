Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A atuação da seleção alemã contra a Holanda foi apenas "mediana"? Rafael van der Vaart surpreendeu com declarações curiosas.

Após a goleada sofrida diante da seleção alemã, o ex-jogador da Bundesliga Rafael van der Vaart criticou duramente os atletas da seleção holandesa, que foram atropelados por uma Alemanha "mediana", em sua avaliação.

Na avaliação de van der Vaart, em seu papel de comentarista da emissora NOS, a Holanda se deixou dominar por uma seleção alemã que teve uma atuação no máximo mediana . "Na verdade, achei a Alemanha bem mediana. Com certeza não é a melhor seleção alemã que já enfrentamos. E, mesmo assim, você perde por 5 a 0. Deveriam ter muita vergonha disso."

Na derrota por 0 a 5 (0 a 1) , faltou à seleção holandesa qualquer coragem para atacar, prosseguiu o ex-jogador, que disputou 109 partidas pela Holanda. "Parecia que todos tinham se borrado de medo. Como um saco de batatas."

Publicidade Publicidade

Joey Veerman, que vinha jogando muito bem pelo BVB nas últimas semanas, "errou uma bola atrás da outra". Tijjani Reijnders, que havia brilhado com três gols na vitória por 7 a 0 sobre a Grécia poucos dias antes, também tomou "muitas decisões erradas".

Tópicos relacionados

Holanda cai para o segundo lugar na tabela da Liga das Nações

Van der Vaart também criticou o goleiro Bart Verbruggen. Após o gol que definiu o 5 a 0, ele reuniu os companheiros para uma espécie de conversa de emergência, provavelmente para repreendê-los pela atuação defensiva, por vezes desastrosa.

Van der Vaart comentou: "Sinceramente, nem consigo ver isso. Um goleiro faz uma coisa dessas, e eu penso: você acabou de sofrer cinco gols. Não dá para esperar que defenda todas as bolas, mas você nem chegou perto."

Publicidade

Com a goleada sofrida diante da arquirrival Alemanha, a Holanda caiu para o segundo lugar na última rodada da fase de grupos. A posição basta para garantir a classificação às quartas de final, mas agora a Laranja Mecânica enfrentará uma das líderes de outro grupo. No momento, as possibilidades seriam França, Inglaterra ou Portugal.