Sektioui: nosso objetivo era vencer a Arábia Saudita, e este foi o motivo da derrota

O marroquino Tarek Sektioui, treinador da seleção de Omã, expressou sua tristeza após a derrota para a seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita venceu a de Omã pelo placar de 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Sektioui afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "O resultado foi expressivo, sinceramente. Ficamos incomodados e gostaríamos de ter vencido".

E acrescentou: "No primeiro tempo fomos muito ruins e presenteamos a eles o primeiro e o segundo gols. No segundo tempo nosso desempenho foi melhor e poderia ter nos dado uma dose no aspecto psicológico, mas o resultado é decepcionante".

E prosseguiu: "Apesar do resultado decepcionante, isso não vai mudar nossa forma de trabalhar. Enfrentar a seleção da Arábia Saudita exigia um nível alto tanto no aspecto físico quanto no mental, além de vencer os duelos aéreos e no chão, mas eles ficaram a favor da seleção saudita".

E continuou: "Se o sonho é algo habitual, ele exige trabalho, e os jogadores que escolhemos foram com base nos elementos disponíveis diante de nós, e a seleção adversária foi melhor".

E completou: "Agradeci aos jogadores porque entregaram o coração e a alma e não pouparam esforços. No segundo tempo mudamos no aspecto tático e encerramos a partida com três zagueiros".

E emendou: "Poderíamos, se tivéssemos marcado um gol, dar aos nossos jogadores a esperança de buscar o empate, mas o desejo e a força da seleção saudita ficaram entre nós e nosso objetivo, e precisamos apresentar um trabalho árduo para realizar os sonhos".

E acrescentou: "No primeiro tempo, o adversário foi melhor no aspecto físico e na agilidade, e talvez a partida anterior tenha nos desgastado, mas o jogador precisa ter um período de descanso para começar a nova temporada de acordo com o nível de preparo físico que competições como estas exigem".

E detalhou: "Acredito que a forma que nos tornou competitivos depende da pressão e de vencer os duelos. Ele tinha flexibilidade física; não tivemos problema de concentração, mas quando você não está bem no aspecto físico, isso pode causar problemas de concentração".

E ponderou: "Esperamos que a seleção de Omã não continue dependendo de um golpe de sorte. Talvez tenhamos perdido hoje, mas enquanto houver esperança e ainda estivermos na disputa, não vamos desistir".

E concluiu: "Precisamos analisar os motivos da derrota, e esperamos evoluir e melhorar, e ser realistas quanto aos problemas que temos e às soluções adequadas para eles".

A situação da seleção de Omã no torneio do Golfo se complicou após a derrota para a Arábia Saudita, ficando com apenas um ponto, com o qual ocupa a terceira posição na tabela de classificação, o que torna suas chances de classificação extremamente difíceis.

A seleção de Omã precisa vencer o Kuwait em sua próxima partida, na próxima terça-feira, e que o Iraque perca para a Arábia Saudita, no mesmo horário, para se classificar, desde que compense a grande diferença de gols entre as equipes.