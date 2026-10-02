O marroquino Tarek Sektioui, treinador da seleção de Omã, levantou a bandeira do desafio antes do confronto com os Emirados Árabes Unidos, marcado para amanhã, sábado, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na semifinal da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", afirmando que sua equipe está pronta mental e fisicamente para disputar o aguardado duelo.

Sektioui disse durante a coletiva de imprensa: "Estamos prontos mental, física e fisicamente para a partida, e ainda temos uma última sessão de treino pela frente. Os jogadores entrarão em campo com seus corações e mentes voltados para o povo omani, a fim de fazê-lo feliz".

E acrescentou: "Todos esperavam a eliminação de Omã, mas o futebol, para mim, é uma escola da vida que vai além dos limites do retângulo verde, e todos os dias nos dá lições relacionadas a questões maiores do que o futebol".

E prosseguiu: "Quem quiser criticar que direcione a crítica a mim; já os jogadores realizam um trabalho magnífico. O futebol omani dá aos jogadores, em comparação com outros, uma grande vontade de superar as dificuldades. Temos jogadores experientes e outros jovens que não devem ser alvo de críticas".

















Sektioui enfatizou seu respeito pela seleção emiradense, dizendo: "Não nos subestimamos e, ao mesmo tempo, respeitamos o adversário. Os Emirados Árabes Unidos são para nós como todas as seleções que enfrentamos. A semifinal fala por si mesma, e ao longo dos 90 minutos não há grandes diferenças entre as duas seleções".

O treinador de Omã revelou os ganhos que a seleção obteve durante o torneio, explicando: "A seleção omani se beneficia muito deste torneio e aparece de forma mais destacada apesar das dificuldades. Digo com clareza: a seleção omani cresce no Golfo 27".

Tarek Sektioui acrescentou: "A seleção omani é conhecida no Golfo e na Ásia, e o patamar que alcançou não veio por acaso, mas sim como resultado de um planejamento que durou anos para construir uma seleção para o futuro, e agora chegou a uma fase de amadurecimento".









Sobre seu adversário na semifinal, Sektioui disse: "Já enfrentei a seleção emiradense na Copa Árabe, além de conhecer o Campeonato Emiradense. A atual seleção dos Emirados Árabes Unidos não é a mesma de antes, pois passou por grandes mudanças, inclusive no nível da comissão técnica".

O treinador da seleção de Omã apontou que os Emirados Árabes Unidos se beneficiaram de sua última partida no torneio por meio do rodízio, com o objetivo de preparar os jogadores para o confronto da semifinal.

No encerramento da coletiva, e após o pedido de desculpas de um jornalista iraquiano a respeito do que foi dito por alguns veículos de imprensa iraquianos após a última partida, Sektioui respondeu: "Saúdo o irmão povo iraquiano, pois é um povo belo e refinado. O futebol é um jogo que une os povos, e quando o apito final soa tudo acaba".