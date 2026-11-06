Policiais armados abordam defensor do Newcastle
O episódio ocorreu na tarde de quarta-feira, quando o jogador de 24 anos e um acompanhante foram vistos caminhando perto de um reservatório na área rural de Harlow Hill. Uma pessoa acionou as autoridades após ver a dupla carregando equipamentos de arco e flecha.
Segundo o Daily Mail, seis viaturas policiais interceptaram o veículo de Dedic no bairro de Darras Hall, a cerca de 11 quilômetros do local onde a dupla havia sido vista pela primeira vez. Os policiais fizeram perguntas ao jogador da seleção da Bósnia e Herzegovina no local antes de apreender os objetos.
Polícia confirma apreensão de armas de uso recreativo
As autoridades se apressaram em afastar preocupações maiores com a segurança pública. Um porta-voz da Polícia de Northumbria confirmou que os agentes responderam rapidamente ao avistamento ocorrido à tarde.
“Pouco depois das 13h55 de quarta-feira, recebemos uma denúncia de que dois homens carregavam um arco e flechas enquanto caminhavam por uma trilha junto ao reservatório na Military Road, na área de Harlow Hill”, afirmou o porta-voz.
O porta-voz esclareceu ainda que a situação foi resolvida com segurança e não representou perigo para a comunidade.
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“Os agentes foram ao local e, posteriormente, pararam um veículo na área de Darras Hall e apreenderam um arco e flechas”, prosseguiu o comunicado. “Neste momento, entende-se que os objetos se destinavam a uso recreativo e que não houve ameaça ao público. As investigações continuam.”
Coincidência inusitada: companheiros de equipe passam pelo local
Por uma estranha coincidência, dois rostos conhecidos passaram de carro pelo local durante a abordagem. A reportagem acrescentou que Mark Gillespie, goleiro reserva do Newcastle, e Paul Dummett, ex-defensor do clube, apareceram por acaso enquanto os policiais conversavam com o colega e pararam para oferecer ajuda.
O episódio inusitado encerra alguns meses movimentados para Dedic. O defensor chegou ao St James' Park apenas na última janela de transferências do verão, em uma negociação de 30 milhões de libras com o Benfica, gigante português. Ainda não se sabe exatamente para que a dupla pretendia usar as armas esportivas antes da intervenção policial.
Foco volta aos compromissos pela Premier League
Apesar da intervenção policial e das investigações em andamento, Dedic segue plenamente à disposição para ser escalado. O elenco de Matthias Jaissle viajará à capital na tarde deste sábado para um confronto decisivo da Premier League contra o Fulham.
O Newcastle precisa urgentemente de um resultado positivo em Craven Cottage para reverter uma queda preocupante de rendimento. A equipe sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o que aumenta muito a pressão pela conquista dos três pontos no oeste de Londres.