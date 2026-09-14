Seis pessoas feridas: o álcool derruba o filho de Maldini nas ruas de Milão

Daniel Maldini se colocou em uma grande enrascada jurídica e moral, depois que exames da polícia italiana revelaram que ele dirigia sob efeito de álcool com uma taxa próxima ao dobro do limite permitido, apenas algumas horas depois de ter conduzido seu time, o Cagliari, a uma valiosa vitória sobre a Atalanta com um gol decisivo de pênalti.

Menos de 12 horas após marcar o pênalti decisivo que deu ao Cagliari uma valiosa vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta em Bérgamo, o filho da lenda do Milan, Paolo Maldini, se viu no centro de um escândalo estrondoso na cidade de Milão, depois que os exames apontaram uma taxa elevada de álcool em seu sangue em decorrência de um grave acidente de trânsito.

O acidente ocorreu por volta das 5h15 da madrugada de domingo, na cidade de Milão, quando seu carro, um Porsche Carrera, colidiu com outro veículo, deixando 6 pessoas feridas com ferimentos leves, entre elas o jogador de 24 anos, que foi levado ao hospital para exames antes de ser liberado ainda no mesmo dia.

Exame positivo e habilitação suspensa

Segundo fontes da polícia local que falaram à agência Reuters, o primeiro teste de álcool no local do acidente apontou uma taxa de 0,91 grama por litro, enquanto o segundo teste registrou 0,89 grama/litro, ou seja, cerca do dobro do limite legal permitido na Itália, fixado em 0,5 grama/litro.

Diante do resultado positivo, as autoridades decidiram suspender de imediato a habilitação do jogador, que também foi submetido a um teste de uso de drogas, cujo resultado o Cagliari confirmou na segunda-feira ter dado totalmente negativo, indicando que o jogador vai se integrar aos treinos normalmente para se preparar para os próximos jogos.

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Uma fonte de segurança italiana citada pela Reuters explicou que os resultados do teste oficial de drogas realizado pela polícia só devem sair dentro de três ou quatro dias.

Daniel Maldini, que jogou anteriormente por Milan, Atalanta e Lazio antes de se firmar no Cagliari, é um dos nomes em ascensão do futebol italiano, tendo disputado 6 partidas internacionais pela seleção da Itália, e carrega sobre os ombros um legado pesado por ser filho de Paolo Maldini, um dos maiores zagueiros da história do futebol.