Uma reportagem publicada nesta quinta-feira trouxe à tona novas informações sobre a relação do primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, com dirigentes do Manchester City.

O primeiro-ministro britânico se viu no centro da tempestade dos "contratos fictícios" que sacudiu o Manchester City, após o clube ser condenado por cometer graves infrações financeiras, as maiores da história da Premier League.

Após forte pressão da oposição na Grã-Bretanha, Burnham anunciou que revelaria publicamente os detalhes de todas as suas tratativas e reuniões com os proprietários emiradenses do clube, afirmando em seguida que se encontrou com eles apenas uma vez.

Burnham ocupou o cargo de prefeito da Grande Manchester de maio de 2017 a junho de 2026, período que testemunhou uma grande expansão dos investimentos do grupo de Abu Dhabi na cidade.

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Seis vezes, e não apenas uma

Segundo o jornal "The Sun", ficou claro ontem que o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, se reuniu com dirigentes do Manchester City pelo menos seis vezes quando era prefeito da cidade, o que contradiz a alegação de que teria realizado "apenas uma reunião importante com dirigentes do clube".

O primeiro-ministro foi advertido de que as perguntas relacionadas à sua relação com os proprietários do clube envolvido no escândalo de manipulação financeira "não vão desaparecer", durante o interrogatório a que foi submetido sobre uma investigação conduzida pelo jornal "The Sun" acerca dessas tratativas.

O jornal afirmou: "Revelamos um registro de interesses que foi posteriormente apagado, e que mostra que ele foi recebido com honras duas vezes pelo presidente do conselho de administração do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Isso contradiz o que o senhor Burnham declarou aos parlamentares na segunda-feira".

E acrescentou: "Ao mesmo tempo, descobriu-se na noite passada que sua sucessora no cargo de prefeita de Manchester, Bev Craig, levou um representante do clube a Délhi e Mumbai em uma viagem organizada pelo ministro dos Negócios, Jonathan Reynolds".

E completou: "As relações do senhor Burnham com o clube passaram a ser escrutinadas depois que ele disse que ficaria muito preocupado com a perda dos proprietários de Abu Dhabi".

Fontes nos Emirados Árabes Unidos indicaram que a severa punição que será imposta ao Manchester City após sua condenação por mais de 100 infrações às regras da Premier League pode levar à perda de 30 bilhões de libras esterlinas em investimentos britânicos.

O jornal prosseguiu: "Ontem, o senhor Burnham declarou à Câmara dos Comuns que sua afirmação vaga sobre visitas gratuitas ao Etihad Stadium "em poucas ocasiões" incluía os dois jantares que teve com Al Mubarak. Ele também insistiu que jamais discutiram a investigação conduzida por uma comissão independente".

Resposta de Burnham não é suficiente

A líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, reagiu dizendo: "Não acredito que sua resposta cuidadosamente formulada será suficiente".

Outros registros ocultos mostraram que Burnham realizou reuniões privadas com o CEO do clube, Ferran Soriano, em 2023, e com o ex-diretor de operações Roel de Vries, em 2025.

Entende-se que Burnham encontrou as duas pessoas na arena "Co-op Live" da cidade, da qual o grupo Abu Dhabi United, do xeique Mansour, detém uma parte.

A reunião com Soriano, diretor da empresa Co-op Live, ocorreu depois da conclusão das obras de construção do teto. E De Vries, membro do conselho executivo, encontrou-se com ele para celebrar o fato de Manchester receber a cerimônia de entrega dos prêmios Brit.

Na noite passada, surgiu um vídeo de Burnham em uma partida do Manchester City em 15 de dezembro de 2018.

O blogueiro Ian Cheeseman o entrevistou fora da área de hospitalidade exclusiva do Tunnel Club, na partida contra o Everton, time de estima do senhor Burnham.

Não se sabe se ele pagou do próprio bolso para assistir ao jogo. E nenhuma visita foi registrada em qualquer um dos registros de interesses.

Os dois jantares dos quais o senhor Burnham participou foram anotados em um registro que ele assinou em 2020, mas esse registro foi apagado do site da Autoridade Combinada da Grande Manchester.

A BBC informou que a política da autoridade determina a publicação apenas das participações referentes ao mandato do atual prefeito.

Ainda assim, participações que remontam a 2022 continuam disponíveis, embora o mandato do atual prefeito comece em 2024.

Em referência ao investimento de Abu Dhabi na região em torno do estádio do City, a atual prefeita de Manchester, a senhora Craig, disse ao jornal The Guardian: "Se um clube de futebol infringiu as regras, então um clube de futebol deve ser punido por infringir as regras".

E prosseguiu: "Acho que também pode ser verdade, ao mesmo tempo, que, se você perguntar aos moradores do leste de Manchester se se beneficiaram de uma nova biblioteca, de um novo centro de lazer ou de uma nova escola de ensino médio, eles terão sentido esse benefício".