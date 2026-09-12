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Falko Blöding

Traduzido por

"Sei que ele vai se tornar algo especial": Hermann Gerland está encantado com um jogador do Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
E. Haaland
L. Karl

O ex-chefe das categorias de base do Bayern de Munique, Hermann Gerland (72), rasgou elogios ao supertalento Lennart Karl (18). No contexto, ele também explicou por que o FCB decidiu, na época, não contratar o hoje artilheiro do Manchester City, Erling Haaland (26).

Karl jogou nas categorias de base, entre outros, pelo Eintracht Frankfurt, rival do Bayern na Bundesliga, antes de se transferir em 2022 do Viktoria Aschaffenburg para a base do FCB. Na temporada 2025/26, ele conseguiu dar o salto para o elenco profissional de Vincent Kompany e se tornou jogador da seleção alemã.

Uma evolução que pouco surpreendeu Gerland. Ele disse ao Abendzeitung: "Vi o garoto jogar dez vezes, e dez vezes ele foi o melhor jogador em campo. Se eu vejo um jogador só uma vez, preciso esperar e tomar chá. Mas, quando observo dez vezes um jovem jogador com esse talento, então sei que ele vai se tornar algo especial. Foi a mesma boa sensação que tive rapidamente com Erling Haaland."

Que Gerland certa vez quis muito levar o norueguês para Munique não é segredo. O Tigre relatou: "Na época, eu o observei na seleção sub-idade da Noruega, quando ela jogou contra a Alemanha, e pensei: 'O que está acontecendo aqui? Quem é esse cara?'"

Sua recomendação teria sido clara: "Liguei imediatamente para o Bayern e disse: 'Temos que contratá-lo.'" Haaland ainda jogava no Molde FK naquela época e visitou o campus do FCB poucos dias depois. Gerland recordou: "A taxa de transferência teria sido barata, e ele queria ganhar entre 10 mil e 15 mil euros brutos. Mas, no fim, o Bayern não quis pagar."

O fator decisivo teria sido a situação de concorrência no ataque: "Alguns disseram: 'Temos Thomas Müller e Robert Lewandowski na frente. Onde ele vai jogar?'"

FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Em vez de ir para o Bayern, Haaland se transferiu alguns anos depois para o Red Bull Salzburg. Houve depois uma passagem pelo BVB, antes de ir em 2022 para o City por 60 milhões de euros em taxa de transferência. Na época, os muniquenses também tentaram contratá-lo, mas não conseguiram competir financeiramente com a oferta dos Skyblues.

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