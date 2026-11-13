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Uma lenda da Bundesliga quis tanto contratar Veljko Paunovic que chegou a arriscar um rompimento com seus superiores. Não valeu a pena.

Se alguém perguntasse hoje ao técnico da seleção da Sérvia, Veljko Paunovic, sobre janeiro de 2005, ele provavelmente sairia de perto o mais rápido possível. E a simples menção ao Hannover 96 certamente também desperta sentimentos negativos nele.

Foi perto do fim da janela de transferências de inverno da temporada 2004/05 que a situação envolvendo Paunovic e o Hannover, então representante da Baixa Saxônia na Bundesliga, começou a ficar mais tensa. De volta à primeira divisão havia três anos, após um longo período de ausência, o clube fazia uma boa temporada sob o comando de Ewald Lienen. No fim de janeiro de 2005, após 19 rodadas, ocupava o sexto lugar e caminhava para uma vaga em competições internacionais.

Em princípio, portanto, não havia urgência para reforçar o elenco. E Ilja Kaenzig, hoje diretor executivo do VfL Bochum e, na época, dirigente do Hannover, não via sentido em contratações no inverno: em sua opinião, elas raramente agregavam valor. Sua posição era clara: o 96 não contrataria ninguém no inverno. Martin Kind, então presidente do conselho fiscal, compartilhava dessa visão, mas acabou convencido do contrário por Lienen.

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Ewald Lienen se lembrou de Veljko Paunovic no Hannover

O lendário treinador, conhecido também por passagens por Hansa Rostock, 1. FC Köln e FC St. Pauli, via a situação de outra forma. Ele queria contratar, no meio da temporada, um novo atacante que garantisse gols. Embora o 96 já tivesse muitas opções no ataque, com Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro e Jiri Kaufmann, nenhum deles marcava com regularidade. Ao fim da temporada, Stendel e o meia-armador Jiri Stajner seriam os artilheiros do time na liga, com apenas seis gols cada.

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Foi então que Lienen se lembrou de Paunovic. Ele conhecia o atacante, então com 27 anos, da temporada 2002/03, quando o treinou no CD Tenerife, da segunda divisão espanhola, e pôde observar de perto sua capacidade de fazer gols. Kaenzig alertou para o "entrosamento do elenco" e não queria colocá-lo em risco de maneira alguma, ainda mais com o time bem posicionado na tabela. Mesmo assim, Lienen conseguiu, de algum modo, fazer a transferência acontecer. Pouco antes do fechamento da janela, o 96 anunciou: Paunovic estava chegando.

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"Sei como essa questão foi controversa. Mas vou dar tudo de mim para convencer o outro lado de que Ewald Lienen e eu estávamos certos", disse o sérvio, que vinha do Atlético de Madrid. Nos Colchoneros, que atravessavam uma fase difícil e estavam longe de ser uma equipe de ponta permanente da LaLiga espanhola, como hoje, Paunovic não era titular e não havia marcado nenhum gol em dez partidas no primeiro turno. Mesmo deixando de lado sua aversão a contratações no inverno, o ceticismo de Kaenzig era, portanto, compreensível.

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Paunovic se tornaria o jogador mais bem pago do 96

"O clube não corre nenhum risco financeiro. Vou provar isso até o verão", disse Paunovic ao chegar. Ele se referia ao fato de que, em seus primeiros seis meses no 96, até o verão de 2005, receberia, segundo informações da época, um salário comparativamente modesto de 15 mil euros por mês. Além disso, seu contrato com o Atlético havia sido rescindido devido aos problemas econômicos que os Rojiblancos enfrentavam naquele momento, de modo que o 96 não precisou pagar pela transferência. Havia, porém, um detalhe: Paunovic assinou por um ano e meio, até o verão de 2006, com opção de prorrogação por mais um ano. E, sobretudo, a partir da temporada 2005/06, ele se tornaria o jogador mais bem pago do Hannover, recebendo cerca de um milhão de euros por ano.

As expectativas eram altas. Seu compatriota Mladen Krstajic, então zagueiro do Schalke 04, elogiou: "Ele é um grande jogador. Tem muita qualidade com a bola, é muito forte no jogo aéreo e é rápido o suficiente." O S04, que naquele momento ainda disputava de perto a liderança da Bundesliga com o Bayern de Munique e terminaria a temporada como vice-campeão, aparentemente também queria contratar Paunovic. Ao menos foi o que afirmou Krstajic: "É uma pena, ele também teria reforçado o nosso time."

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Será que Paunovic teria rendido no Schalke? No Hannover, cercado pelas tensões já mencionadas, ele não conseguiu se firmar. "Estamos juntos há apenas quatro dias, ainda não dá para esperar que tudo funcione", disse Paunovic após uma estreia irregular na Bundesliga, no início de fevereiro de 2005, na derrota em casa por 3 a 1 para o Borussia Dortmund. Lienen escalou de imediato o jogador que tanto queria como único atacante titular, mas o recém-chegado não convenceu.

"Preciso de mais tempo para que os outros jogadores entendam o que eu faço e para que eu entenda o que eles fazem", pediu Paunovic. Em seguida, teve outras duas atuações decepcionantes como titular: no 0 a 0 em Freiburg e na derrota por 4 a 1, em casa, para o Werder Bremen. Mesmo com a chegada gradual da primavera de 2005, Paunovic continuava sem causar impacto no jogo do 96.

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Insatisfação com Paunovic crescia no Hannover

"Estava claro desde o início que ele não é um segundo Andriy Shevchenko", disse Lienen em defesa de seu jogador, comparando-o a um dos melhores atacantes do mundo na época, vencedor da Bola de Ouro de 2004. "Precisamos dar tempo a ele. Ainda vai nos ajudar muito."

Em meados de março de 2005, Paunovic de fato ajudou o Hannover pela primeira vez ao dar a assistência para o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, em casa. Mas aquela acabou sendo sua última partida com a camisa do 96, pela qual fez apenas sete jogos. Uma entrevista à revista kicker, na qual Paunovic criticou a direção do clube pouco depois, encerrou sua breve passagem pela Alemanha.

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"Eu sabia que eles não me conheciam. Não sabia que eram contra mim e que me usariam em um conflito com o treinador", criticou Paunovic, referindo-se a Kaenzig e Kind. "Para que um clube funcione, as pessoas não podem trabalhar umas contra as outras. Quem não entende isso prejudica o clube."

Lienen ficou expressamente de fora das críticas. "O conflito em torno de mim prejudica a todos. A equipe também. Caso contrário, poderíamos ter jogado melhor, talvez eu também. Mas não fui eu que causei o conflito", afirmou. Nos bastidores do elenco, ele já teria cogitado uma saída rápida. Somava-se a isso o fato de já estar claro que seu compatriota e armador Nebojsa Krupnikovic deixaria o clube no verão de 2005. Era mais um motivo para não permanecer muito tempo no Hannover.

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Veljko Paunovic no Hannover 96: apenas sete jogos, mas muitos estragos

Assim, a passagem de Paunovic pelo 96 terminou apenas cerca de dois meses depois de Lienen contratá-lo apesar da resistência dos dirigentes. O único aspecto positivo para o Hannover: já na assinatura do contrato, as partes haviam acertado também um acordo de rescisão para o verão de 2005. Dessa forma, ao menos o clube não teve de arcar com custos adicionais pelo fracasso da contratação. Vale lembrar: se tivesse permanecido no 96, o atual técnico da Sérvia teria se tornado o jogador mais bem pago do elenco.

Em vez disso, Paunovic voltou à capital espanhola no verão de 2005 e assinou com o FC Getafe, clube dos arredores de Madri. Após uma breve volta ao Partizan Belgrado, clube de sua terra natal, ele parou de jogar no fim de 2008, com apenas 31 anos. Em 2011, porém, ainda teve uma passagem de seis meses pelo Philadelphia Union, da MLS, antes de encerrar definitivamente a carreira no início de 2012.

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Paunovic então iniciou a carreira de treinador. Primeiro, assumiu a seleção sub-18 da Sérvia e, em 2014, passou a comandar a sub-20. No verão de 2015, levou surpreendentemente ao título do Mundial Sub-20 uma equipe que contava com futuros astros como Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic e Milos Veljkovic. Na final, os sérvios venceram o Brasil por 2 a 1 na prorrogação.

Schweinsteiger comparou Paunovic a Guardiola

Alguns meses depois, ele assumiu o Chicago Fire, da MLS, onde treinou, entre outros, Bastian Schweinsteiger. Paunovic se empenhou muito para contratar o campeão mundial de 2014 e o visitou em Manchester, em 2016, quando ele jogava no United. "Fiquei realmente impressionado", disse a lenda do Bayern à New York Times, antes de comparar o sérvio a um dos maiores treinadores de todos os tempos, com quem havia trabalhado no FCB: "Tivemos uma conversa muito boa. Ele me lembra Pep Guardiola em muitos aspectos. Na maneira como quer que sua equipe jogue e em suas ideias de jogo", afirmou Schweinsteiger sobre Paunovic.

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Paunovic ficou em Chicago até o fim de 2019. Depois, treinou na Inglaterra (FC Reading), no México (Deportivo Guadalajara e Tigres UANL) e na Espanha (Real Oviedo). No fim de outubro de 2025, assumiu a seleção sérvia no lugar do ex-ídolo como armador Dragan Stojkovic, quando já era quase impossível evitar a eliminação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

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Uma previsível derrota por 2 a 0 para a Inglaterra na estreia de Paunovic acabou com o sonho de disputar o Mundial: a Albânia, segunda colocada e na zona de classificação para os playoffs, ficou definitivamente fora de alcance. A missão do novo treinador, dali em diante, era formar uma equipe jovem e competitiva, capaz de voltar a se classificar para grandes torneios.

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Até agora, os resultados não favorecem Paunovic. Em dez jogos, foram apenas duas vitórias apertadas, ambas por 2 a 1, contra Letônia e Arábia Saudita. As outras oito partidas terminaram em derrota, incluindo os quatro compromissos disputados até aqui pela Liga das Nações.

Paunovic ressaltou, após a derrota por 2 a 0 para a seleção alemã em Munique, no início de outubro, que isso era esperado sobretudo diante de adversários como Alemanha e Holanda. "Somos a Sérvia, um país pequeno, e leva tempo para estabelecer um sistema", reclamou ao responder a uma pergunta de um repórter sobre os resultados decepcionantes. "Todos os que estão próximos de nós sabem que estamos trabalhando para reverter o clima ruim", afirmou, enfatizando que assumiu a equipe em uma situação difícil. "Trouxemos de volta nossos líderes, acrescentamos jogadores talentosos e estamos construindo um novo sistema. Mas isso leva tempo."

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Paunovic pode recolocar o futebol sérvio nos trilhos?

Se os sérvios tiveram poucas chances contra a Alemanha, mostraram bons sinais nas duas derrotas apertadas por 2 a 1 para a Holanda, nos jogos de ida e volta, e também diante de uma forte Grécia. Para seu projeto, Paunovic trouxe de volta, após mais de dois anos de ausência, o ex-astro do Ajax Dusan Tadic, já com 37 anos e atualmente no NEC Nijmegen. Seu antigo herói do Mundial Sub-20, Milinkovic-Savic, também voltou a jogar pela Sérvia sob o comando de Paunovic, que aposta ainda em outros atletas experientes, como Zivkovic, Maksimovic e Aleksandar Mitrovic.

Grandes nomes na faixa dos 20 e poucos anos, como o zagueiro Strahinja Pavlovic (Milan) e o artilheiro Dusan Vlahovic (Besiktas), devem ter papéis centrais no futuro do futebol sérvio. Paunovic também quer desenvolver gradualmente grandes talentos como Aleksander Stankovic (21 anos, Inter de Milão), Vasilije Kostov (18 anos, Estrela Vermelha de Belgrado) e Mihajlo Cvetkovic (19 anos, RSC Anderlecht).

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Um resultado marcante contra a seleção alemã na sexta-feira faria bem à imagem de Paunovic na Sérvia. Se conseguir, ele também terá algo positivo para associar à Alemanha no futuro. Pelo menos enquanto ninguém mencionar o Hannover.