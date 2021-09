Seguro, David Luiz mostra repertório em estreia e encanta a torcida do Flamengo

Mesmo sem jogar há quase quatro meses, zagueiro compensou falta de ritmo com qualidade técnica

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, deixou o time rubro-negro em situação mais confortável para o jogo da volta, na próxima quarta (29), no Equador. Além da boa vantagem, a partida também marcou a estreia de David Luiz.

O zagueiro de 34 anos, mesmo depois de quase quatro meses sem entrar em campo, fez boa partida e deixou ótima impressão nos torcedores. David começou entre os titulares e foi substituído aos 12 da segunda etapa. Antes, ainda deu tempo de salvar o Flamengo. Logo no início do segundo tempo, o Barcelona colocou pressão e fez Diego Alves trabalhar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após cobrança de escanteio, Carcelén pega a sobra e o goleiro do Flamengo faz grande defesa. No rebote, com o Diego Alves caído, David Luiz foi providencial e salvou.

Seguro, David Luiz mostrou segurança pelo alto, ganhando praticamente todos os duelos áeros, com bons toques e qualidade técnica, não esqueceu de dar chutão quando entendeu ser necessário e fez bons lançamentos.

A visão de jogo e a facilidade para enfiar a bola longa, pode ser fundamental para Renato Gaúcho, que tem na velocidade da equipe uma das principais armas de seu trabalho no Flamengo. Prova disso, foram os dois gols, que saíram em jogadas de transição rápida.

Ainda sem bom ritmo de jogo, David Luiz acabou cometendo algumas faltas, o que vai precisar ser trabalhado pelo jogador depois de anos atuando na Premier League. A arbitragem da liga inglesa é bem diferente do que se vê em solo sul-americano, principalmente quanto a deixar o jogo correr.

Ao ser substituído para a entrada de Leo Pereira, David Luiz recebeu aplausos e foi ovacionado pelos pouco mais de 23 mil torcedores presentes no Maracanã.

OS PRINCIPAIS LANCES DE DAVID LUIZ NA ESTREIA:

Logo aos 5 minutos, o zagueiro corta um ataque perigoso do Barcelona. Sem cerimônia, chegou chutando a bola para a arquibancada.

Aos 15, deixou o Maracanã na expectativa ao pedir para cobrar uma falta. Na intermediária, David Luiz tomou distância e tentou colocar a bola, que acabou pegando na barreira.

Aos 19, apareceu salvando um cruzamento rasteiro. Logo em seguida, estava no ataque cabeceando uma bola que passou por cima do gol.

Na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, mostrou sua qualidade com a bola no pé ao sair jogando da defesa.

Aos 45, fez ótimo lançamento para Vitinho.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, apareceu para salvar o Flamengo dentro da área após rebote em grande defesa de Diego Alves.

Aos 12, foi subsituído, recebeu aplausos e teve seu nome gritado no estádio.