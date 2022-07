Segundo turno do Brasileirão 2022 promete ser um novo campeonato

Equilíbrio em todas as disputas, times se reforçando (e os reforços estreando bem), questões de calendário e mais: emoção não vai faltar

Entre este sábado, 23 de julho, e segunda-feira, 25, o Campeonato Brasileiro de 2022 vai alcançar um marco importante. Será o fim do primeiro turno. Com metade do caminho já andado, poderemos imaginar com um grau maior de profundidade como vai terminar a nossa Série A. Campeão, classificados à Libertadores e rebaixados já estão escrevendo seus roteiros.

O Palmeiras já garantiu, de forma antecipada, o título simbólico de campeão desta metade inicial – um bom indício para os comandados de Abel Ferreira, especialmente por ter sido de forma antecipada após vitória sobre o América Mineiro, na 18ª rodada. Histórico dos campeões do primeiro turno à parte, a verdade é que boa parte dos destinos dentro da competição ainda é imprevisível.

Esta imprevisibilidade é calcada já na tradição do Brasileirão, claro, mas também em outros fatores que começam a valer para este segundo turno que vai começar: equipes de todas as partes da tabela já começam a contar com seus novos reforços, e o calendário – mais apertado que o costume devido à Copa do Mundo a partir de novembro – vai relaxar um pouco para uns e apertar ainda mais para outros. Técnicos terão mais tempo ou quase nenhum para treinarem suas equipes, atletas conseguirão um rápido descanso ou serão ainda mais exigidos física e mentalmente.

E tudo isso vai influenciar no número de vitórias, empates ou derrotas do seu time dentro do Brasileirão.

Em relação aos reforços, já estamos vendo alguns que logo em suas respectivas estreias (após 18 de julho) mostraram que podem ajudar suas equipes. Pelo Atlético-MG, Alan Kardec saiu do banco de reservas e já fez gol. Na ocasião, o Galo só não comemorou porque do outro lado o Cuiabá lançou Gabriel Pirani, outro estreante que balançou as redes e finalizou o encontro com um empate por 1 a 1.

O número de boas atuações de vários reforços trazidos nesta segunda janela chamou atenção e reforça a impressão de que o segundo turno poderá ser, em comparação com sua primeira metade, “um outro campeonato”.

Fernandinho, recém-chegado do Manchester City para o Athletico-PR, estreou com assistência em goleada aplicada pelo Furacão sobre o xará goianiense. Everton Cebolinha também deu, em seus primeiros minutos como flamenguista, passe para gol e os rubro-negros ainda têm reforços do quilate de Arturo Vidal para entrar em campo.

Até mesmo os times que foram derrotados na 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, viram reforços mexerem com a esperança de que os próximos meses podem ser melhores que os passados.

O lateral-esquerdo Marçal foi bem em um Botafogo derrotado pelo Santos, mas que vai anunciando novos nomes na busca para sair de perto da zona de rebaixamento. Já o Goiás viu o lateral Sávio dar assistência na derrota para o Fluminense, enquanto o Fortaleza anunciou um pacotão de reforços na tentativa de evitar uma queda à Série B. Emanuel Brítez, um dos novos nomes no Leão do Pici, ainda não comemorou vitória, mas já fez gol – no revés contra o Red Bull Bragantino.

Times reforçados, com mais opções para encararem uma temporada que também têm se revelado como um verdadeiro open-bar de lesões, tendem a ficar mais fortes e a conseguirem resultados melhores. O espaço ou falta dele, em meio às disputas de Copa do Brasil e Libertadores, também promete cobrar sua conta com a temporada marcada para encerrar em novembro.

Muitos são os fatores, desde a tradição de equilíbrio que o campeonato apresenta em suas diversas disputas, até as mudanças que os times vão apresentar com novos jogadores. O que vai acontecer até a 38ª rodada ainda não sabemos, e é impossível de adivinhar. A certeza é de que o segundo turno do Brasileirão 2022 será praticamente um novo campeonato.