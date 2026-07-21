O Chelsea anunciou, na noite desta terça-feira, a contratação oficial do internacional inglês Morgan Rogers, proveniente do Aston Villa, para reforçar o plantel na próxima etapa.

O Chelsea informou, através do seu site oficial, que Rogers, de 23 anos, assinou um contrato que o mantém em Stamford Bridge até 2033, e que se juntará ao elenco do treinador Xabi Alonso antes da nova temporada.

Rogers chega ao Chelsea depois de se ter afirmado como um dos mais destacados jovens talentos ofensivos da Premier League.

Durante a sua passagem pelo Aston Villa, os seus golos e passes decisivos contribuíram para 40 golos em 85 jogos na Premier League, levando o clube ao quarto lugar da Premier League, antes de erguer a taça da Liga Europa na temporada passada.

Desde a sua estreia pela seleção principal da Inglaterra em novembro de 2024, Rogers tornou-se um jogador titular no seio da Inglaterra, tendo disputado 22 jogos internacionais e representado o seu país no Mundial de 2026, que a seleção inglesa terminou no terceiro lugar.

Vários órgãos de comunicação social ingleses noticiaram que a transferência de Rogers custou aos cofres do Chelsea 117 milhões de euros (138 milhões de euros), tornando-se o segundo negócio mais caro da Premier League, depois da transferência de Alexander Isak, no verão passado, do Newcastle para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

Refira-se que o Arsenal foi o principal interessado em contratar Arsenal no início do período de transferências de verão, antes de o Chelsea se mexer e arrebatar o jogador das garras do Arsenal.

O Chelsea publicou, na sua página oficial no "X", para anunciar o negócio, um vídeo de Rogers, e comentou dizendo "Escolheu o Chelsea", numa alusão à concorrência com o Arsenal pela contratação.



















