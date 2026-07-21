O Al Hilal interveio nos últimos instantes para tentar arrebatar uma das estrelas do Mundial de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, das garras da Roma.
O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Al Hilal apresentou uma proposta para contratar o holandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham, durante a próxima janela de transferências de verão.
Romano explicou, numa publicação na sua conta pessoal na rede "X", que o clube saudita está a tentar arrebatar Summerville nos últimos instantes, depois de a Roma ter apresentado 3 propostas para o contratar.
O outro jornalista de confiança, David Ornstein, confirmou que o Al Hilal chegou já a um acordo com o West Ham para garantir o extremo holandês no mercado de verão.
Ornstein esclareceu que Summerville vai juntar-se ao Al Hilal a troco de 80 milhões de euros, tornando-se o segundo jogador mais caro da história da liga saudita.
A estrela holandesa superou o colombiano Jhon Durán, contratado pelo Al Nassr ao Aston Villa por 77 milhões de euros, ficando abaixo apenas do brasileiro Neymar da Silva, que o Al Hilal contratou ao Paris Saint-Germain por 90 milhões.
O curioso é que a proposta do Al Hilal representou praticamente o dobro do que a Roma oferecia, já que o clube italiano enviou a sua terceira e última proposta, esta terça-feira, no valor de 46 milhões de euros, antes de o Al Hilal intervir e fechar o negócio, segundo o jornalista de confiança Ben Jacobs.
Está previsto que Summerville assine um contrato de longa duração com o Al Hilal, depois de passar nos exames médicos nas próximas horas.
O nome de Summerville ganhou destaque no Mundial de 2026, apesar de não ter sido titular em todos os jogos da seleção da Holanda, depois de ter marcado dois golos e feito outras tantas assistências.
Para além da Holanda, Summerville apresentou níveis notáveis na última temporada com o West Ham, tendo participado em 34 jogos, nos quais conseguiu marcar 7 golos e dar 5 assistências.
O jogador de 24 anos atua principalmente na posição de extremo esquerdo, mas também pode jogar no flanco direito, além das posições de ponta de lança e de armador, ainda que com menos frequência.