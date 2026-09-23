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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marko Brkic
Traduzido por

Segundo informações, o BVB está de olho em um talentoso meio-campista muito cobiçado

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund

A janela de transferências está fechada no momento, mas nos bastidores os responsáveis pelo Borussia Dortmund seguem de olho em possíveis reforços para o futuro.

Com isso, um novo nome teria surgido no radar do BVB. Segundo o Tipsbladet, trata-se do talento de 15 anos Ilyas Houira, do FC Copenhague.

No entanto, os aurinegros estariam longe de ser o único grande clube europeu a ficar de olho no marroquino. Ajax, Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea também estariam acompanhando o jovem jogador. Além disso, o nome de Houira também estaria na lista de vários clubes da França e da Espanha, diz a publicação.

O interesse do BVB já existiria há bastante tempo. De acordo com a reportagem, o Dortmund já observava Houira antes de sua transferência da base do Aarhus GF para o FC Copenhague, em janeiro.

No recordista dinamarquês, o meio-campista central atua atualmente pelo sub-16. Seu contrato em Copenhague vai até 2029.

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