Segundo golpe doloroso após a Bola de Ouro: Mbappé no centro de uma tempestade milionária de fúria, e o motivo é chocante

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, perdeu seus contratos com duas grandes empresas chinesas, depois que um vídeo que circulou mostrando-o brincando sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung provocou uma ampla onda de indignação na China, em meio a acusações de que ele ofendeu os sentimentos nacionais e ultrapassou os limites aceitáveis no trato com símbolos históricos.

A rede francesa "RMC Sport" relatou que as empresas "Dongpeng", de bebidas, e "Mengniu", de laticínios, anunciaram, na terça-feira, o encerramento de sua parceria com Mbappé, em resposta às declarações atribuídas a ele no vídeo que circulou, que gerou ampla polêmica nas redes sociais chinesas.

A empresa "Dongpeng" afirmou, em comunicado oficial, que rejeita firmemente qualquer conduta que afete os sentimentos nacionais, reforçando a aplicação de uma política de tolerância zero com esse tipo de atitude, antes de anunciar o encerramento imediato de todas as formas de parceria com o atacante francês.

A empresa "Mengniu" emitiu um comunicado semelhante pouco tempo depois.

Imagem satírica acende a crise

A crise remonta a um vídeo em que Mbappé aparece falando sobre as imagens mais satíricas que o fizeram rir na internet, apontando para uma montagem em que seu rosto foi colocado no lugar do rosto de uma figura que ele descreveu como um "ditador chinês", em uma referência que se acredita estar relacionada a Mao Tsé-Tung.

Os serviços de verificação digital da agência France-Presse não conseguiram, inicialmente, confirmar a autenticidade do vídeo, enquanto as reações de indignação aumentaram após sua divulgação, em meio a críticas que consideraram as declarações ofensivas à China e ao seu povo.

Mbappé goza de grande popularidade na China, onde os torcedores acompanham as notícias dos astros do futebol mundial com amplo interesse, apesar da ausência da seleção chinesa da Copa do Mundo desde sua única participação na edição de 2002. No entanto, os comentários satíricos relacionados a figuras históricas têm uma sensibilidade especial no país, sobretudo quando se referem a símbolos políticos de destaque.

Indignação chinesa e cobranças por responsabilização de Mbappé

A notícia do encerramento da parceria da empresa "Dongpeng" com Mbappé encabeçou a lista dos assuntos mais comentados na plataforma chinesa "Weibo", em meio a apelos de alguns usuários por medidas legais contra o jogador e pela exigência de indenizações.

Um usuário escreveu que não comprará mais os produtos das duas empresas, a menos que sejam tomadas medidas legais contra Mbappé, enquanto outro usuário descreveu suas declarações como "extremamente graves e inadequadas", considerando que elas ultrapassaram os limites aceitáveis.

O site esportivo chinês "Dongqiudi" também criticou o vídeo que circulou, considerando que as declarações representam uma ofensa à China e ao povo chinês, e ferem os sentimentos dos torcedores de futebol do país.