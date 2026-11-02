Uma reportagem revelou, nesta segunda-feira, o interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em contratar o português Bruno Fernandes durante a próxima janela de transferências de inverno.

De acordo com o site "TuttoMercatoWeb", o Al-Hilal se prepara para apresentar uma oferta de 55 milhões de euros (45 milhões de libras esterlinas) em janeiro próximo para contratar o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes.

Isso acontece em meio ao surgimento de notícias sobre a paralisação das conversas de renovação em Old Trafford, já que o atual contrato de Bruno termina no verão de 2027.

A reportagem afirmou que o Al-Hilal está disposto a fazer mais uma tentativa de contratar o meio-campista português, depois de ter tido suas ofertas recusadas no ano passado.

Fernandes já havia recusado anteriormente uma proposta tentadora, deixando clara sua vontade de competir no mais alto nível, mas admitiu posteriormente ter sentido que o Manchester United aceitaria sua saída, afirmando: "Isso me machuca um pouco".

Segundo as reportagens, o Milan também monitora sua situação, enquanto Fernandes teve recentemente conversas francas com o técnico Michael Carrick.

O jogador de 32 anos continua sendo uma figura central em Old Trafford, mas as dificuldades enfrentadas pelo Manchester United e a incerteza que cerca seu futuro podem fazer do mês de janeiro um ponto de virada decisivo.

Nenhuma oferta oficial foi confirmada até o momento, nem pelo Al-Hilal nem por qualquer outro clube, mas os rumores se intensificam à medida que o contrato de Bruno se aproxima do fim.