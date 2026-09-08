O egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool e atualmente no Trabzonspor, da Turquia, ficou de fora da lista de indicados à Bola de Ouro 2026, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo.

A revista francesa "France Football", em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), anunciou nesta terça-feira a lista completa dos indicados à conquista da Bola de Ouro (Ballon d'Or) de 2026, em meio à esperada ausência de Salah.

Números apagados

Salah não apresentou na última temporada o desempenho habitual com a camisa de seu antigo clube, o Liverpool, já que fracassou em conquistar qualquer título no âmbito coletivo da equipe, além de números individuais apagados.

O astro egípcio disputou 41 partidas com a camisa do Liverpool em todas as competições, nas quais marcou apenas 12 gols, sendo 7 na Premier League, um saldo fraco em comparação com sua ficha na temporada anterior, por exemplo, quando marcou 34 gols em 52 partidas por todas as competições.

No cenário internacional, de nada adiantou a Salah ter liderado a seleção egípcia a um feito histórico ao alcançar as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez na história do Egito.

Ainda assim, o impacto de Salah não foi grande, já que marcou um gol e deu 2 assistências nas 5 partidas que o jogador de 34 anos disputou no torneio realizado no verão.

Ausência pela segunda vez

A ausência da lista de indicados ao mais importante prêmio individual do mundo não foi a primeira na carreira de Salah, pois ele já havia ficado de fora da lista também na edição anterior, a de 2024, definida a favor do espanhol Rodri.

Mesmo assim, o astro egípcio concorreu ao prêmio em outras 6 ocasiões, todas durante seu período no Liverpool, sendo a última no ano passado, em 2025, quando obteve seus melhores resultados ao ocupar a quarta colocação, após vencer o título da Premier League, ressaltando que Ousmane Dembélé foi coroado naquela edição.

Salah foi indicado ao prêmio pela primeira vez em 2018, quando ocupou a sexta colocação, após sua primeira temporada com o Liverpool.

Em seguida, manteve seu brilho e foi indicado no ano seguinte, 2019, após sagrar-se campeão da Liga dos Campeões da Europa, antes de encerrar a disputa na quinta colocação.

O prêmio foi cancelado em 2020, ano em que Salah conquistou o título da Premier League pela primeira vez em sua carreira, e depois foi indicado em 2021, quando ocupou a sétima colocação.

O astro egípcio manteve sua presença na lista de indicados em 2022, ocupando a quinta colocação, antes de ocupar a 11ª colocação em 2023, sua pior posição.

O sonho da Bola de Ouro acabou?

Considerando seu avanço na idade e o distanciamento de seu clube atual, o Trabzonspor, da disputa por títulos, seja no Campeonato Turco ou nas grandes competições europeias, Salah parece distante de brigar pela Bola de Ouro.

Ainda assim, Salah esteve muito perto de disputar o prestigiado prêmio em mais de uma ocasião, principalmente no ano passado, quando brilhou e foi o elemento mais destacado no retorno do Liverpool ao pódio da conquista do título da Premier League.

Salah era visto como o jogador árabe capaz de conquistar a Bola de Ouro pela primeira vez, mas as circunstâncias de sua carreira não o ajudaram a realizar o sonho, que, teoricamente, parece distante no momento.

O astro egípcio limitou-se a vencer duas vezes a Bola de Ouro africana, nos anos de 2017 e 2018.

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