O Campeonato Saudita Roshn está com um encontro marcado com a história, depois de se aproximar de seguir os passos das grandes ligas europeias.

Os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, anunciaram que as partidas do torneio serão transmitidas com a tecnologia de transmissão em ultra-alta definição "4K" a partir da décima primeira rodada, que começa amanhã, quinta-feira.

A "Thmanyah" esclareceu que esse recurso estará disponível pela primeira vez na história do futebol saudita e será oferecido exclusivamente aos clientes assinantes do aplicativo próprio do canal.

Por outro lado, o canal continuará transmitindo as partidas do Campeonato Saudita Roshn de forma gratuita, via satélite e digital, para os não assinantes do aplicativo, sendo que isso ocorrerá na qualidade padrão "SD".

Os canais sauditas também revelaram alguns benefícios exclusivos para os assinantes do aplicativo, como o replay durante a transmissão ao vivo, a troca entre os narradores e o som do estádio, e a navegação entre os lances da partida.

Vale lembrar que a tecnologia de transmissão em ultra-alta definição "4K" é usada na transmissão de algumas partidas do futebol mundial, como a Premier League inglesa, e de alguns grandes jogos do Campeonato Espanhol, do Campeonato Alemão e da Liga dos Campeões da Europa.