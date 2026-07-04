Seguindo os passos do Al-Nasr e conquistando o Al-Qahira... O Al-Ittihad chega a um acordo com seu novo técnico

O Al-Ittihad seguiu os passos de seu rival tradicional, o Al-Nassr, ao se aproximar do anúncio do novo técnico que comandará o time na próxima temporada, substituindo o português Sérgio Conceição.

O clube Al-Ittihad anunciou a demissão de Conceição, após o término da última temporada, devido ao fracasso em conquistar qualquer título, sem revelar seu sucessor até o momento.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Ittihad chegou a um acordo com o alemão Jens Wessing, técnico do time japonês Gamba Osaka, para comandar o “Al-Amid” na próxima temporada, substituindo Conceição.

Isso ocorre menos de 24 horas após o Al-Nassr anunciar seu novo técnico para a próxima temporada, em substituição a outro português, Jorge Jesus: o australiano Ange Postecoglou.

Fesing tem uma trajetória curta como técnico, especialmente no cargo de treinador principal, que ocupou na segunda metade da última temporada com o time japonês, levando-o a conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia 2 às custas do próprio Al-Nassr.

Por outro lado, o técnico alemão atuou como assistente técnico em vários clubes, como o Borussia Mönchengladbach, o PSV Eindhoven e o Benfica, tendo Roger Schmidt sido o técnico de maior destaque sob cuja liderança ele trabalhou.

Vising terá a tarefa de reerguer o clube de Jeddah na próxima temporada, após o time ter terminado em quinto lugar na última edição da Liga Roshen, ter sido eliminado da Copa do Rei e da Supercopa nas semifinais, e da Liga dos Campeões da Ásia (Elite) nas quartas de final.

O técnico alemão comandará o Al-Ittihad em três competições nas quais o clube disputará na próxima temporada: o Campeonato Saudita, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Liga dos Campeões da Ásia, na qual a equipe começará pela fase preliminar.