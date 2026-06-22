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Seguindo os passos de Sibari e da estrela do Barcelona... Al-Khnous dá um passo decisivo em relação ao seu futuro

Mercado da bola
Marrocos x Haiti
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F. de Jong
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Reportagens da imprensa alemã revelaram uma possível mudança no futuro de Bilal El Khannous, astro da seleção marroquina e do Stuttgart, que atualmente disputa a Copa do Mundo de 2026 com os Leões do Atlas, evento que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

O jornal alemão“Bild” afirmou: “O astro da seleção marroquina e jogador do Stuttgart, Bilal El Khannous (22 anos), gerou polêmica sobre seu futuro no clube alemão, após trocar de agente — uma medida que os analistas interpretam como um indício de uma possível saída, apesar do clube da Baviera insistir em manter o jogador”.

De acordo com informações do próprio jornal, Al-Khnous mudou para a agência “HCM Sports Management”, que administra os negócios de grandes estrelas como o holandês Frenkie de Jong (Barcelona) e o sueco Viktor Giokiris (Arsenal), além de seu compatriota Ismail Sibari, que está prestes a se transferir para o Bayern de Munique.

Fontes indicam que o novo agente já começou a sondar o mercado em busca de propostas, embora ainda não haja nenhuma oferta oficial até o momento.

Essa iniciativa ocorre em um momento em que El Khannous vem apresentando um desempenho notável com a seleção marroquina na atual Copa do Mundo, tendo sido um dos jogadores de destaque nas partidas contra o Brasil (1 a 1) e a Escócia (1 a 0), o que pode aumentar o interesse dos grandes clubes nele caso continue brilhando.

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O jornal *Bild* concluiu: “No entanto, o clube alemão, que transformou o empréstimo de El Khannous do Leicester City em uma transferência definitiva no final de maio passado por 18 milhões de euros (além de 3 milhões a título de taxa de empréstimo), se recusa a abrir mão do jogador e planeja contar com ele na próxima temporada. O valor da aquisição é considerado um ótimo negócio, tendo em vista seu desempenho atual, sabendo-se que seu contrato, válido até 2030, não inclui cláusula de rescisão, o que dá ao Stuttgart uma posição forte em quaisquer possíveis negociações”.

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