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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Seguindo os passos de Messi... Yarmal lança uma mensagem motivadora antes da final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Yamal
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA

O jovem astro espanhol disputa a final em sua primeira participação na Copa do Mundo

Poucas horas antes da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, a empolgação atingiu o auge em ambas as seleções, especialmente entre os astros das duas equipes, Lamine Yamal e Lionel Messi.

Na manhã deste domingo, Lionel Messi publicou uma mensagem comovente nas redes sociais, garantindo a todos que, independentemente do resultado da partida desta noite, eles já escreveram “uma história que nunca esqueceremos”.

De acordo com o jornal catalão “Mundo Deportivo”, Lamine Yamal seguiu o mesmo caminho esta tarde e publicou uma mensagem em sua conta no Instagram antes de disputar a final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua carreira.

O astro da seleção espanhola e do Barcelona, que tem apenas 19 anos, escreveu: “Por vocês e pelas ruas”, e acompanhou essas palavras com uma foto sua na infância.

Uma mensagem inspiradora de Yamal, que busca dar continuidade à sua brilhante trajetória conquistando mais um título com a seleção espanhola após o Euro 2024.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Antes da partida da semifinal contra a França, o técnico da La Roja, Luis de la Fuente, afirmou que “o grande dia de Lamine na Copa do Mundo ainda não chegou”.

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