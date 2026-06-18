Seguindo os passos de Kieseh... A guilhotina da Liga Saudita atinge os astros do Al-Nassr e do Al-Ittihad

A “guilhotina” da Liga Roshen da Arábia Saudita continuou a atingir grandes estrelas, com os astros do Al-Nassr e do Al-Ittihad prestes a seguir o mesmo caminho do marfinense Frank Kessié, meio-campista do Al-Ahli, durante a próxima janela de transferências de verão.

Reportagens da imprensa confirmaram que o Al-Ahli desistiu de renovar o contrato de Kessié, que vence no final deste mês, apesar de a comissão de contratações ter aprovado o pedido de renovação que ele havia apresentado anteriormente.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” revelou uma situação diferente para a dupla: o croata Marcelo Brozović e o brasileiro Fabinho, meio-campistas do Al-Nassr e do Al-Ittihad, respectivamente, cujos contratos também expiram no final deste mês.

O jornal esclareceu que o Al-Nassr e o Al-Ittihad nem sequer entraram em contato com a Comissão de Contratações para renovar os contratos de Brozović e Fabinho, o que revela a intenção dos clubes de dispensá-los na próxima temporada.

O Al-Nasr colocou um jogador estrangeiro na lista de interesses para compensar a saída de Brozović na próxima temporada, mas pode voltar a renovar com o meio-campista croata caso essa negociação não dê certo.

Por outro lado, a diretoria do Al-Ittihad decidiu não renovar o contrato de Fabinho na próxima temporada, mas tanto o Al-Nassr quanto o Al-Ittihad têm a oportunidade de apresentar um pedido de renovação dos contratos dos dois astros caso surjam novidades na janela de transferências de verão.

Vale lembrar que algumas reportagens revelaram restrições impostas pela Comissão de Contratações da Liga Saudita, tanto para a contratação de novos jogadores quanto para a renovação dos contratos dos jogadores atuais do time.