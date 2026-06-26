Seguindo os passos de James Rodríguez... Será que Salah vai conseguir um feito raro na Copa do Mundo contra o Irã?

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, entra em campo para a partida contra o Irã, que encerra a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de continuar brilhando para alcançar um feito raro na história do torneio.

Salah lidera a seleção egípcia na partida que será disputada amanhã de manhã, sábado, em Seattle, válida pela terceira rodada do Grupo 7.

A seleção egípcia lidera o grupo com 4 pontos, dois à frente do Irã e da Bélgica, e suas chances de se classificar para a segunda fase pela primeira vez na história parecem altas.

Caso Salah consiga contribuir com gols ou assistências, ele se tornará o primeiro jogador em uma Copa do Mundo a marcar gols ou dar assistências em suas cinco primeiras partidas na competição desde o colombiano James Rodríguez na Copa do Mundo de 2014, de acordo com estatísticas da rede “Opta”.

Salah disputou duas partidas na Copa do Mundo de 2018 e conseguiu marcar contra a Rússia e a Arábia Saudita, respectivamente, depois de ter ficado de fora da partida de estreia contra o Uruguai por não estar em condições de jogar.

Nesta edição, o ex-jogador do Liverpool continuou a brilhar e deu uma assistência contra a Bélgica, antes de marcar um gol e dar outra assistência na partida contra a Nova Zelândia.

Salah é considerado o maior artilheiro da história dos Faraós na Copa do Mundo, com três gols, além de duas assistências decisivas.

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Por outro lado, Rodríguez foi um dos jogadores de destaque da edição de 2014 e teve um desempenho notável no torneio.

Na época, o astro colombiano marcou contra a Grécia, a Costa do Marfim e o Japão, nessa ordem, na fase de grupos, além de dar duas assistências contra a seleção asiática.

O jogador de 34 anos continuou a brilhar nas fases eliminatórias, marcando dois gols contra o Uruguai e, em seguida, um gol contra o Brasil.

O ex-jogador do Real Madrid encerrou o torneio com um total de seis gols e duas assistências decisivas.