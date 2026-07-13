Seguindo os passos de Haitham Hassan... Um novo jogador profissional se aproxima da seleção egípcia

A comissão técnica da seleção egípcia, liderada por Hossam Hassan, continua com a política de busca por talentos egípcios no exterior, com o objetivo de reforçar as fileiras dos “Faraós” no próximo período, após o sucesso da experiência de Haitham Hassan, que teve um desempenho notável durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Haitham Hassan chamou a atenção durante sua participação com a seleção egípcia na Copa do Mundo, após ter jogado com a equipe no torneio que terminou com a eliminação dos “Faraós” nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 3 a 2, em uma partida que gerou grande polêmica devido a algumas decisões da arbitragem.

De acordo com o canal “On Sports”, Husam Hassan está acompanhando Omar Abdel-Majeed, jogador do Hamburgo, da Alemanha, com vistas a convocá-lo para a seleção egípcia no futuro próximo, especialmente por ele possuir qualidades técnicas excepcionais que o colocam na lista de jogadores com dupla nacionalidade que estão sendo observados.

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Abdel-Majeed tem 20 anos, tendo nascido em 2005, e atua como meio-campista. Ele disputou cinco partidas pela equipe principal do Hamburgo na última temporada, tendo assim a oportunidade de atuar nas competições do futebol alemão.

Atualmente, o jogador enfrenta uma situação incerta no clube, após o término de seu contrato com o Hamburgo no início deste mês de julho, o que o deixa diante de várias opções para o futuro, entre elas a transferência para um clube da segunda divisão alemã — o que pode ser levado em consideração pela comissão técnica da seleção.

Abdel-Majeed já representou a seleção juvenil do Egito sob o comando de Mahmoud Jaber e Wael Riad, tendo participado de várias partidas internacionais com as categorias de base, o que o torna um jogador conhecido no sistema das seleções egípcias.

O jogador possui habilidades notáveis no setor ofensivo, podendo atuar como meia-armador além de sua posição principal no meio-campo; além disso, destaca-se pela flexibilidade tática e pela capacidade de criar oportunidades, fatores que o colocaram no radar de Husam Hassan antes dos próximos compromissos.