Seguindo os passos de Al-Juwair... Jogador rejeitado pelo Al-Hilal está prestes a assinar com o Al-Qadisiyah

Mohammed Al-Qahtani, ala do Al-Hilal saudita, está prestes a deixar as fileiras do “Al-Za’im” durante a atual janela de transferências de verão, após ter sido deixado de lado pela comissão técnica liderada pelo italiano Simone Inzaghi, estando agora perto de iniciar uma nova experiência no Al-Qadisiyah.

Nos últimos anos, vários jovens talentos deixaram o Al-Hilal em busca de oportunidades de jogo, com destaque para Musab Al-Juwair, que passou por vários clubes por empréstimo antes de se estabelecer no Al-Qadisiyah, onde vem apresentando um desempenho notável que o tornou um dos principais jogadores da equipe.

De acordo com o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, a diretoria do Al-Qadisiyah chegou a um acordo com o Al-Hilal sobre a contratação de Mohammed Al-Qahtani, após o técnico Simone Inzaghi ter aprovado a saída do jogador durante a janela de transferências de verão.

O jornal acrescentou que o Al-Qadisiyah apresentou uma proposta oficial ao Al-Hilal, antes de ambas as partes chegarem a um acordo sobre o valor financeiro da transação. Também foi fechado acordo com o jogador sobre todos os termos pessoais, incluindo a duração do contrato e o salário, restando apenas a conclusão de alguns trâmites administrativos simples antes do anúncio oficial.

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Al-Qahtani espera ter mais oportunidades de jogar regularmente, especialmente depois de ter tido poucos minutos em campo pelo Al-Hilal, o que o levou, na última temporada, a ser emprestado ao Al-Taawoun durante a janela de transferências de inverno.

O ponta de 23 anos disputou 13 partidas com a camisa do Al-Taawoun na segunda metade da última temporada e marcou um gol, antes de retornar ao Al-Hilal; no entanto, sua exclusão dos planos de Inzaghi o deixou prestes a iniciar um novo capítulo em sua carreira com a camisa do Al-Qadisiyah.