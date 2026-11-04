O Al-Qadsiah seguiu os passos de Al-Hilal e Al-Nassr, após o adiamento repentino que aconteceu no Campeonato Saudita Roshan nas últimas horas.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, na manhã de ontem, terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava prevista para começar em janeiro de 2027, passando a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

Logo após a divulgação da decisão, a liga do Campeonato Roshan anunciou o adiamento da 13ª rodada, que estava marcada para ocorrer entre os dias 5 e 7 de novembro deste ano, para uma data posterior, após haver tempo suficiente sem a necessidade de concentrar as partidas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o irlandês Brendan Rodgers, treinador do Al-Qadsiah, decidiu conceder folga de 10 dias aos seus jogadores, após o adiamento repentino no Campeonato Roshan.

O jornal esclareceu que o clube da região leste não disputará nenhum amistoso durante a próxima data Fifa, limitando-se aos programas de treino de recuperação e condicionamento físico após o retorno aos treinos.

Rodgers repetiu o que fizeram o italiano Simone Inzaghi e o australiano Ange Postecoglou, treinadores de Al-Hilal e Al-Nassr, que concederam aos jogadores das duas equipes uma folga longa, de 10 dias no caso do "Líder", e de 9 dias para o "Mundial".

O Al-Qadsiah ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 28 pontos, à frente do Al-Nassr, terceiro colocado, por saldo de gols, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que lidera a competição.