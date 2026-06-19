Seguindo o exemplo de Hamza Abdelkarim... O Barcelona fecha mais uma contratação

O Barcelona chegou a um acordo para contratar o jovem ponta-esquerda equatoriano José Caicedo (18 anos), do clube Liga de Quito, por empréstimo ao Barcelona Atlético, com uma opção de compra definitiva no valor de 2,5 milhões de euros.

O jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, confirmou que as duas partes chegaram a um acordo verbal, segundo o qual o período de empréstimo se estenderá até o final da temporada 2026-2027, com a possibilidade de transformar a transação em uma transferência definitiva caso o jogador tenha um bom desempenho.

Caisedo, que tem 1,83 metro de altura, possui experiência limitada no futebol profissional, tendo disputado apenas 7 partidas na Primeira Divisão do Equador, mas estreou na Copa Libertadores no último dia 26 de maio, na vitória de sua equipe sobre o boliviano Olweys Reddy por 3 a 2, sob o comando do técnico brasileiro Tiago Nunes.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o jogador equatoriano estará sob a orientação de seu compatriota, o técnico Giuliano Peletti, no Barcelona Atlético, onde terá a oportunidade de se desenvolver e amadurecer antes de disputar uma vaga no time principal.

A contratação de Caicedo faz parte da nova estratégia do Barcelona de trazer jovens talentos promissores por meio de empréstimo com opção de compra, política que se mostrou bem-sucedida recentemente com o atacante egípcio Hamza Abdel Karim.

Hamza havia se juntado à equipe de base em janeiro passado, por empréstimo do Al-Ahly egípcio, antes que o clube catalão transformasse a transação em uma transferência definitiva por 1,5 milhão de euros, além de bônus, após seu desempenho notável.

Hamza Abdelkarim estreou pela seleção principal do Egito na Copa do Mundo em andamento, na partida contra a Bélgica na última segunda-feira, o que é uma prova clara do sucesso dessa estratégia adotada pelo Barcelona para descobrir e desenvolver talentos a um custo baixo.

O clube catalão aposta que Caicedo seguirá o mesmo caminho, tornando-se uma aquisição de qualidade para a equipe principal em um futuro próximo, especialmente considerando a necessidade do Barcelona de reforçar a posição de ponta esquerda com opções jovens e promissoras.