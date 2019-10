Segue o líder! Flamengo vence o Fortaleza de virada; veja os gols

O Rubro-Negro não teve uma grande atuação contra o Tricolor Cearense, mas segue imbatível

O não fez um de seus melhores jogos contra o , nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão e realizado na capital cearense.

Os donos da casa abriram o placar em pênalti cometido por Pablo Marí e convertido por Bruno Melo, no início do segundo tempo. O Fla igualou também através da marca da cal, com Gabigol, e virou nos últimos minutos, com o jovem Reinier cabeceando para o fundo das redes.

Bruno Melo cobrando pênalti: Fortaleza 1x0 Flamengo pic.twitter.com/WfhxbyxZ3s — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

Gabigol empata de pênalti: Fortaleza 1x1 Flamengo pic.twitter.com/9VEovy1Z81 — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

O menino Reinier vira o jogo aos 44 do segundo tempo: Fortaleza 1x2 Flamengo pic.twitter.com/S0wg4F9Yl4 — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

Com o resultado, o Flamengo chegou a 59 pontos e segue isolado na liderança. O Fortaleza continua em 15º, com 29 pontos.