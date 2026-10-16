Segredo revelado após mais de um ano: por que Nico Williams recusou a transferência para o Barcelona?

Félix Tainta, empresário de Nico Williams, estrela do Athletic Bilbao, revelou os bastidores do fracasso da transferência do jogador para o Barcelona no verão de 2025, afirmando que a falta de garantias sobre a capacidade do clube catalão de inscrevê-lo foi a principal razão para o jogador desistir de concretizar o negócio e optar por renovar seu contrato com o clube até 2035.

Tainta falou sobre os detalhes das negociações durante sua participação no podcast "Los Fulanos", explicando que as conversas com o Barcelona chegaram a um ponto em que não era mais possível arriscar o futuro do jogador, especialmente diante de sua necessidade de jogar com regularidade e de seu desejo de se manter em condições para os compromissos internacionais.

O empresário de Nico Williams disse, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Conversamos com o Barcelona e, claro, o Athletic Bilbao estava ciente de tudo, porque eu o mantinha constantemente informado sobre a evolução da situação, apesar da irritação do clube com o Barcelona pela forma como conduziu as negociações".

E acrescentou: "Depois disso, as conversas começaram e chegamos a um ponto em que o Nico não podia mais ficar sem jogar. O Nico é como um carro de Fórmula 1 e, quando eu vou até a sua casa, não é esperado que eu assuma os seus problemas. Foi isso que deixei claro para o Barcelona".

Tainta prosseguiu explicando o motivo da decisão final: "Decidimos que, se não obtivéssemos determinadas garantias, não poderíamos arriscar que o Nico fosse para lá e depois não pudesse jogar. Havia uma Copa do Mundo e, mesmo deixando de lado a existência dessa competição, ele é um profissional que precisa exercer sua profissão".

E continuou: "Eu vou para o seu clube para exercer minha profissão e, por isso, preciso seguir fazendo o meu trabalho. Se você tem um problema, ele não deveria me afetar. E se você não me dá garantias de que o seu problema não vai me afetar, talvez eu tenha que mudar de ideia, e foi exatamente isso que aconteceu".

Barcelona perseguia Nico Williams desde o verão de 2024

O interesse do Barcelona em contratar Nico Williams não nasceu no verão de 2025, já que o clube catalão já havia tentado contratá-lo no verão de 2024, após seu destaque com a seleção da Espanha na Eurocopa.

Tainta afirmou que o jogador despertou o interesse de vários grandes clubes europeus: "Todo mundo sabe do interesse do Barcelona no verão de 2024, depois da Eurocopa. Barcelona, Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool e Paris Saint-Germain... todos queriam contratar o Nico, e não é fácil ter um jogador que recusa todos esses clubes".

Apesar das tentações que cercaram seu futuro, o empresário do jogador destacou que Nico já havia demonstrado seu compromisso com o Athletic Bilbao ao renovar o contrato em dezembro de 2023, mesmo com a aproximação do momento em que entraria no último ano de vínculo, algo que poderia lhe dar a chance de sair mais adiante sem custos de transferência.

Tainta disse: "Renovamos o contrato por três anos. Imaginem o que o Nico poderia ter conseguido se tivesse se tornado jogador livre, especialmente depois do nível que apresentou na Eurocopa. Mas entendíamos que não deveríamos sair daquela maneira".

E acrescentou: "Renovamos o contrato mantendo a mesma multa rescisória. Poderíamos sair de graça e receber um bônus de assinatura enorme, mas não fizemos isso. O jogador foi leal ao Athletic Bilbao".

Nico Williams pensava em sair

Tainta reconheceu que Nico Williams realmente pensava em viver uma nova experiência fora do Athletic Bilbao, diante de suas ambições esportivas e de seu desejo de disputar os maiores títulos europeus, mas não tomou a decisão apenas com base nas propostas.

O empresário do jogador disse: "O Nico pensava em sair. Quando você está no Athletic Bilbao, você conhece os limites do potencial do clube e sabe que não vai ganhar a Liga dos Campeões e que talvez também não vá ganhar o Campeonato Espanhol".

Mas a ausência das garantias exigidas do Barcelona, somada às questões de estabilidade e de minutos em campo, acabou levando o jogador a permanecer no clube basco, assinando um contrato de longa duração que se estende até 2035 e colocando um ponto final nas especulações sobre seu futuro no verão de 2025.