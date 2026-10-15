Seedorf se apresenta no Corinthians e fala da influência de Memphis Depay no acerto: "A gente estava em contato"

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Treinador inicia trabalho no CT Joaquim Grava, explica escolha pelo Timão e projeta mudanças na equipe antes da estreia

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Clarence Seedorf iniciou sua trajetória como técnico do Corinthians na última quarta-feira (14), em meio à pressão para tirar a equipe da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Em coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava, que aconteceu após o primeiro treino da equipe sob o novo comando técnico, o holandês falou sobre a influência de seu conterrâneo Memphis Depay em sua chegada, explicou por que aceitou o desafio e destacou a intensidade como uma das marcas que pretende implementar no Timão.

Ao falar sobre sua relação com Memphis, Seedorf confirmou que os dois mantinham contato por se conhecerem da Holanda, mas negou que o atacante tenha sido responsável por sua chegada ao clube.

“Conheço Memphis da Holanda. Às vezes a gente estava em contato, mas ele não tem nada que ver com a minha vinda. Conhecia o Corinthians antes dele, e conheço o Corinthians muito bem, mas não por ele”, disse.

Seedorf também explicou que a conversa com o executivo de futebol Marcelo Paz foi determinante para aceitar o desafio. Mesmo ciente do momento delicado vivido pelo Corinthians, o técnico afirmou que enxergou a oportunidade de recolocar o clube em evidência e disse não temer a pressão por resultados.

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“O diretor Marcelo (Paz) me deu aquela sensação que ‘se eu vou lá agora, é a oportunidade para os dois de voltar a ser protagonistas dentro desse mundo de futebol que a gente ama tanto’. Não podia deixar passar essa oportunidade, era o momento. Não tenho medo, nem preocupação com isso [momento de crise]. Sei que o time vai o representar que eu gosto dos meus times, vai ser um time com intensidade, vai ser um time compacto, que é a identidade do Corinthians", afirmou.

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O treinador também ressaltou que precisará de todo o elenco para colocar suas ideias em prática, com atenção especial à intensidade física. Segundo Seedorf, o caminho para tirar o Corinthians da situação atual passa por uma rotina de trabalho exigente, que permita aos jogadores recuperar a condição física e responder às suas propostas dentro de campo.

“Todos os jogadores são importantes. Vou precisar de todos, até pela intensidade que vou pedir. A maneira de sair dessa situação é com muito trabalho e muita intensidade. E ele vai fazer isso também, vai ser um dos primeiros que vai começar a se sentir mais em forma e mais preparado. Obviamente vai ter uma reação positiva com os outros”, completou.

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Seedorf ainda fez menção à época em que enfrentou a equipe alvinegra, em sua passagem pelo Botafogo como jogador entre 2012 e 2014, e destacou características que considera fundamentais para recuperar a identidade corintiana.

“Você vinha jogar contra o Corinthians e era difícil ganhar contra esse time, sempre, estando bem, mal, mas Corinthians é sempre, assim, um time ordenado, agressivo, intenso, com qualidade. Então, com o trabalho, vamos tentar reconstruir essa parte que eu sei que esse grupo tem dentro deles”, finalizou.

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O novo comandante terá pouco tempo para implementar suas ideias antes do primeiro compromisso. O Corinthians ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e chega ao período de transição após uma sequência de oito derrotas consecutivas na competição.

A estreia de Seedorf será contra o Vitória, na segunda-feira, 19 de outubro, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão. Até lá, o treinador terá quatro dias de preparação para ajustar a equipe e tentar iniciar sua passagem com um resultado importante na luta para se afastar da zona de rebaixamento.