Sede social do Sâo Paulo alaga e clube é interditado; veja imagens

Forte chuva inundou o Morumbi no último sábado (2), e sede é interditada por tempo indeterminado

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista no último sábado (2) deixaram a sede social do São Paulo inundada, precisando ser interditada devido aos estragos causados.

Ainda sem previsão para a reabertura do local, o clube emitiu um comunicado após um muro desmoronar para dentro da área onde funciona o clube. Além de um portão ceder, a área das piscinas também foi tomada pela lama.

Vídeos publicados em redes sociais mostram o entorno do estádio do Morumbi também ficou inundado.



Foto: Reprodução