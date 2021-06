Pep Guardiola quer um substituto para o artilheiro do clube, Sergio Aguero, após sua transferência sem custos para o Barcelona

Harry Kane está no centro das transferências nesta temporada com uma oferta de 100 milhões de libras (aproximadamente 139 milhões de euros) do Manchester City pelo atacante. O Tottenham provavelmente deve recusar a oferta.

E as razões para o City perseguir o atacante da Inglaterra e por que ele iria querer ir ao Etihad Stadium? A Goal te mostra tudo.

Pep Guardiola quer um substituto para o artilheiro do clube, Sergio Aguero, após sua transferência sem custos para o Barcelona. Apenas Mohamed Salah do Liverpool marcou mais gols na Premier League do que Kane nas últimas quatro temporadas.

Para Kane, que completa 28 anos em julho, há a promessa de títulos depois de uma carreira que, até agora, não rendeu uma única medalha de campeão.

Ele poderia seguir os passos do companheiro de equipe na Inglaterra Kyle Walker, que fez exatamente a mesma jogada com a mesma idade e agora ganhou três títulos da Premier League e cinco competições da taça nacional com o City.

O jogo de Walker também melhorou sob a tutela e estratégia estabelecida de um dos maiores treinadores do futebol mundial. Guardiola. Enquanto no Tottenham, a incerteza rondou o atacante.

Mas o capitão da Inglaterra é uma boa opção para o City? Assistir a equipe de Gareth Southgate - construída com Kane como o ponto central e os atacantes do City, Phil Foden e Raheem Sterling perto dele - deixou alguns pontos de interrogação.

Todos os três jogadores começaram os dois primeiros jogos da Euro 2020, com Foden descansando para a vitória de 1 a 0 sobre a República Tcheca na terça-feira (23), mas a Inglaterra tem lutado para ter criatividade.

Sterling marcou o gol da vitória aos 57 minutos contra a Croácia no primeiro jogo, e foi um dos únicos chutes no gol. Houve apenas um no gol em um empate sem gols contra a Escócia.

Nenhuma dessas três tentativas chutes vieram de Kane, que até agora parecia cansado e muito longe de seu melhor nos três jogos da fase de grupos.

Ele não foi ajudado por uma abordagem cautelosa de Southgate, os jogadores talentosos que iluminaram a Premier League e a Bundesliga estavam no banco até agora.

Kane jogou em uma configuração amplamente defensiva sob o comando de Mourinho e se divertiu ao lado de Son Heung-min ao terminar a temporada em primeiro lugar na artilharias da Premier League.

No entanto, esse sucesso geralmente veio no contra-ataque. A Inglaterra controlou principalmente a posse de bola, mas ofereceu pouca ameaça. Southgate foi um pouco mais corajoso no último jogo do grupo contra os tchecos, e Kane ofereceu mais.

Enquanto Sterling tem dois gols na Euro 2020, o talismã Kane ainda está em busca do primeiro e parece frustrado.

Não seria nenhuma surpresa se ele estivesse cansado depois de uma temporada difícil, e um período de tempo mais curto para descansar. O último jogo do grupo foi sua 61ª partida desde setembro, e ele teria jogado ainda mais se não fosse por lesões no tornozelo.

As performances também podem ser afetadas por sua especulação de sua transferência para o City, embora Kane diga que está focado e em forma para jogar.

“Todo o meu foco está em como posso ajudar esta equipe e como podemos ter sucesso neste torneio. Eu entendo do ponto de vista da mídia que há especulação, mas estou totalmente focado no trabalho aqui”, disse Kane.

Talvez para ter uma ideia melhor de como Kane jogaria no City, seria melhor olhar para a Bélgica, onde Romelu Lukaku prospera em um sistema mais empolgante com o técnico Roberto Martinez.

Kevin De Bruyne voltou do nariz quebrado para criar chances para o atacante da Inter contra Dinamarca e Finlândia, com uma assistência e outro gol anulado pelo VAR.

“Quando vejo De Bruyne jogar, ele é um jogador especial, especial e algumas das bolas que o vejo sendo colocadas pelo City, é apenas o sonho de um atacante, para ser honesto”, disse Kane à Sky Sports.

"Ele é um excelente jogador com a bola, fora da bola, pressionando, mas sua entrega é a melhor que eu já vi."

Mais provavelmente, é a abordagem da Inglaterra e seus adversários pouco aventureiros que estão contribuindo para sua queda no início do torneio.

Southgate se recusou a abandonar seu sistema de jogar com dois meio-campistas defensivos e, contra países dispostos a jogar pelo empate em Wembley, resultou em uma fase de grupos monótona no geral.

Mas isso será completamente diferente no Etihad, onde Guardiola é muito mais ofensivo independentemente da qualidade dos adversários, jogando com um meio-campista enquanto controla a posse de bola no meio.

Kane pode parecer fora do ritmo para a Inglaterra, mas um par de passes matadores de De Bruyne rapidamente ele voltaria a marcar.